Schwere Schulterverletzungen und Rückschläge prägten die ersten Jahre von Handball-Megatalent Gisli Kristjánsson in der Bundesliga. Nach eineinhalb Jahren beim THW Kiel, an deren Ende er keine Perspektive beim Rekordmeister hatte, hat er in Magdeburg seinen Platz gefunden – und will die Zebras am Wochenende übertrumpfen.