Berlin

Bob Hanning (53) ist einer der umtriebigsten Figuren im deutschen Handball. Seine Konstante der vergangenen 16 Jahre sind die Füchse Berlin. Als Manager führte er sie in die Bundesliga, baute das Nachwuchszentrum zum besten in Deutschland aus. Nun will er mit den Hauptstädtern wieder in die Champions League – und am Sonntag im Top-Spiel der Liga den THW Kiel herausfordern.

Herr Hanning, während der THW Kiel in Aue souverän ins DHB-Pokal-Achtelfinale eingezogen ist, mussten die Füchse in Hamburg bis zum Schluss zittern, gewannen schließlich knapp mit 29:28 – woran lag es?

Bob Hanning: Wir haben diese Saison schon besser gespielt, waren in der Abwehr nicht so gut. Aber die Mannschaft hat mit hoher kämpferischer Bereitschaft gespielt. Das soll uns auch diese Saison ausmachen. Wir haben jetzt schon eine bessere Konstanz im Team als vergangene Saison.

Die Füchse sind neben dem THW Kiel und dem SC Magdeburg als einziges Team der Liga noch ungeschlagen. Gleichzeitig sorgten Sie mit den Verpflichtungen von Max Darj und Olympia-MVP Matthias Gidsel ab der kommenden Saison für Aufsehen. Gibt es einen Master-Plan, wann in Berlin wieder Champions League gespielt werden soll?

Es gibt kein Datum. Aber wir wollen die Phalanx mit Flensburg und Kiel brechen, müssen aber auch Vereine wie den SC Magdeburg, die Rhein-Neckar Löwen und auch die MT Melsungen hinter uns lassen. Für diese Spielzeit haben wir uns vorgenommen, den Abstand auf Kiel und Flensburg zu verkürzen. Letztes Jahr hatten wir 16 Punkte weniger als der THW. So viel schlechter sind wir nicht.

Warum kommen Spieler wie der schwedische Nationalmannschaftskapitän Darj und das europäische Top-Talent Gidsel nach Berlin?

Definitiv nicht wegen des Geldes. Matthias Gidsel hat mir gesagt, dass wir uns am meisten bemüht haben. Die Lorbeeren dafür gehen übrigens an Stefan (Kretzschmar, seit 2020 Sportvorstand bei den Füchsen, d. Red.) Und er sagte, er möchte lieber mit einem Klub etwas Großes gewinnen, bei dem er dafür noch mehr tun muss als bei einem, der schon traditionell um große Titel mitspielt. Das passt genau zu unserer Philosophie. Wir wollen unsere eigenen Nachwuchsspieler spielen sehen und sie punktuell mit internationalen und erfahrenen Spielern verstärken.

Mit Aalborg in Dänemark und Kolstad in Norwegen gibt es in Skandinavien nun wieder Klubs, die Europas Spitze anstreben. Sehen Sie darin ein Problem für die deutschen Top-Klubs, die bislang die natürlichste Anlaufstelle für skandinavische Top-Spieler waren, die auch um die Champions League spielen wollten?

Das sehe ich nicht negativ. Internationale Konkurrenz ist immer gut – und vielleicht bringt es auch Freiraum für deutsche Talente. Wenn Gidsel irgendwann wieder geht, ist vielleicht Nils Lichtlein so gut, dass das auch wieder eine Chance ist. Ich bin da extrem entspannt. Wer den ganz großen Sport will, wird in dieser Liga bleiben. Denn sie ist alternativlos für Spitzensport.

Sind die Füchse mit Jaron Siewert als langjährig aufgebautem Trainer, Stefan Kretzschmar als Sportvorstand und den frisch mit Profiverträgen ausgestatteten Nachwuchsspielern Lichtlein, Matthes Langhoff und Marc Walter da, wo Sie mit dem Klub hinwollten?

Wir sind auf einem guten Weg. Aber natürlich kann man sich immer verbessern. Auch deshalb arbeite ich jetzt als Trainer daran, den VfL Potsdam in die Zweite Liga zu führen, damit wir für unseren Nachwuchs eine Durchgängigkeit von der Dritten bis in die Erste Liga haben.

Sie haben sich bei den Füchsen Stefan Kretzschmar an die Seite geholt, sind als DHB-Vizepräsident zurückgetreten, seit dieser Saison Trainer in Potsdam und haben kürzlich eine Autobiografie mit dem Titel „Hanning. Macht. Handball“ veröffentlicht. Passiert gerade eine Zäsur in Ihrem Leben?

Nein, es geht einfach darum, sich immer weiterzuentwickeln. Deshalb möchte ich die Füchse in allen Bereichen schrittweise immer unabhängiger von mir machen. Irgendwann müssen junge Menschen übernehmen. Meine Zielvorstellung ist, dass irgendwann Paul Drux meinen Job übernimmt, das würde ich ihm zutrauen. Aber noch fühle ich mich hier wohl, zu Hause. Der Handball hat mir viel gegeben. Für mich ist er kein Beruf, sondern eine Berufung.

Warum haben Sie das Buch geschrieben?

Ich wollte sagen, was hinter dem Menschen mit den bunten Pullis steht, über den alle eine Meinung haben, den aber die wenigsten kennen. Und ich wollte ein paar Dinge aus meiner Sicht erläutern, zum Beispiel wie Verbände funktionieren. Und auch einfach schöne Geschichten aus dem Handball erzählen.

Top-Nachrichten vom THW Kiel in Ihrem Postfach Einmal wöchentlich bekommen Sie die Top-Nachrichten vom THW Kiel von unseren Reportern Merle Schaack und Tamo Schwarz. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Am Sonntag wird das nächste Kapitel der Spitzenspiel-Geschichte zwischen den Füchsen und dem THW Kiel geschrieben. Beide Mannschaften sind bislang in der Liga ohne Punktverlust. Wer ist Favorit?

Das wird eine Begegnung auf Augenhöhe. Wir wissen, dass der THW in der Lage ist, in Spitzenspielen Spitzenleistung zu bringen und fünf, sechs, schlechte Minuten zu bestrafen. Er hat einfach die besten Mentalitätsspieler. Zum Beispiel Hendrik Pekeler. Mit ihm sind die Rhein-Neckar Löwen zweimal Meister geworden. Seit er in Kiel ist, wurde der THW zweimal Meister. Da gibt es einen ganz klaren Zusammenhang. Aber wir spielen zu Hause und spielen nicht mit, um zu verlieren. Ich hoffe auf eine offene Partie und ein Spektakel.