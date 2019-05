Kiel

Sobald die Zebras nach dem Sieg über Holstebro die Kabine betraten, startete die Regeneration. „Nach dem Spiel gibt es ein Fenster von einer halben bis zwei Stunden, in denen es gilt, die Speicher wieder aufzufüllen“, sagt Physiotherapeut Maik Bolte (50).

Dazu stehen stets Elektrolytgetränke bereit. „Essenstechnisch geht es darum, langkettige Kohlenhydrate zu sich zu nehmen“, sagt Bolte. Deshalb sieht der abendliche Speiseplan der Handballer Gerichte mit Nudeln oder Kartoffeln vor. Wer sich den Bauch nicht vollschlagen will, greift zu Haferflocken oder Energieriegeln.

Eistonne für müde Beine

Für die müden Beine nach 60 Minuten Alles-oder-Nichts-Spiel steht die Eistonne bereit. Sie hilft, die Muskulatur zu lockern und beschleunigt so die Regeneration. Den gleichen Zweck haben die Sportmassagen, für die Bolte und seine Kollegen den Spielern nach dem Abpfiff zur Verfügung stehen.

Schon in der Kabine beginnen sie mit ihrer Arbeit. Nach dem Abendessen im Hotel setzen sie sie fort, kümmern sich um blaue Flecken, andere Blessuren oder einfach um die beanspruchten Muskeln der Handballer. „Die Spieler melden sich selbst an. Manche brauchen eine Behandlung, andere gar nicht“, sagt Bolte, der seit 2011 zum Team rund um die Mannschaft des THW Kiel gehört.

Die Highlights aus dem Halbfinale

EHF-Pokal: THW Kiel im Finale nach Sieg über Holstebro Der THW Kiel steht im Finale des EHF-Pokals. Im Video zeigen wir die Highlights aus dem Spiel gegen Holstebro. Gepostet von Kieler Nachrichten am Freitag, 17. Mai 2019

Duvnjak schwört auf Schlaf

Einer, der auf den Besuch bei den Physios schwört, ist Kapitän Domagoj Duvnjak. Eisbad, eine halbe Stunde unter den Händen von Bolte und Co. und dann ab ins Bett ist die Devise des Kroaten. „Gut schlafen ist meine Regeneration“, sagt der 30-Jährige, gibt aber zu: „Manchmal ist das nicht so einfach. Man ist einfach voller Adrenalin.“

Damit die Spieler so viel Ruhe wie möglich haben, verbrachten sie die Nacht zwischen Halbfinale und Finale nicht zu Hause bei ihren Familien, sondern quartierten sich im Hotel Bärenkrug in Molfsee ein. Nichts sollte dem Zufall überlassen werden, wenn es am Sonnabend (20.45 Uhr) um einen europäischen Titel geht.

Wenige Stunden können entscheidend sein

„Schlaf ist das Allerwichtigste“, sagt auch Bolte. „Wenn ein Spieler acht Stunden schafft, ist das viel wert.“ Gut also für den THW Kiel, dass er zwischen seinem Halbfinale am Freitag um 18 Uhr und dem Finale am Sonnabend um 20.45 Uhr die größtmögliche Zeitspanne zur Regeneration hat. Den Füchsen Berlin, die das spätere Halbfinale gegen Porto bestritten, blieben fast drei Stunden weniger. „Das kann schon entscheidend sein“, sagt Bolte. „Diese Zeit kann fünf Prozent mehr Leistung bringen und die können der entscheidende Wurf oder der entscheidende Sprint sein.“

Extra-Kraftreserven fürs Finale

Unabhängig davon versichert Kapitän Duvnjak: „Wir werden Kraft haben, da mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Es war gut, dass wir gegen Holstebro viel wechseln konnten.“ Trainer Alfred Gislason setzte alle seine Spieler ein.

Aber auch Rune Dahmke, der auf Linksaußen nur mit einer Pause von zwei Minuten auf der Strafbank durchspielte, sagte: „Für ein Finale hat man immer noch mal Extra-Kraftreserven.“

