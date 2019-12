Der THW Kiel überwintert auch in der Handball-Bundesliga auf Tabellenplatz eins. Mit einem 31:24 (18:13)-Sieg über den TBV Lemgo Lippe verabschiedeten sich die Zebras am Sonntag in die EM-Pause. Verfolger Hannover kam in Minden über ein 32:32 nicht hinaus.