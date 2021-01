Kiel

Die medizinische Abteilung des THW Kiel hatte bei Rune Dahmke einen Riss des Innenmeniskus diagnostiziert. Am Dienstagvormittag führte THW-Mannschaftsarzt Dr. Frank Pries die nötige Operation im Mare-Klinikum durch.

"Der Eingriff, bei dem ein Teil des Meniskus' im rechten Knie entfernt wurde, ist gut verlaufen", berichtete der Arzt anschließend. Dahmke werde eine Nacht zur Beobachtung im Mare Klinikum verbringen und dann am Mittwoch entlassen. "Es ist davon auszugehen, dass Rune bei normalem Heilungsgeschehen ab März wieder für den THW Kiel spielen kann."

Anzeige

THW-Star: 2021 startet etwas holprig

Dahmke selbst meldete sich mit einem Instagram-Post aus dem Krankenbett. "Ende 2020 ist mit dem Champions-League-Sieg ein Kindheitstraum wahr geworden. 2021 startet jedoch etwas holprig", schrieb er darin. "Damit ich in Zukunft wieder schmerzfrei spielen kann, musste ich mich am Meniskus operieren lassen. Verletzungen sind natürlich immer bitter, aber eines weiß ich sicher: Das war es wert."

Damit spielt der Flügelspieler auf seine Knieprobleme vor dem Final Four um die Champions League Ende Dezember an. Bei der Endrunde in Köln, bei der sein Positionskollege Magnus Landin wegen einer Corona-Erkrankung nicht auflaufen konnte, hatte Dahmke auf die Zähne gebissen und mit starken Leistungen im Halbfinale gegen Veszprém sowie im Finale gegen den FC Barcelona maßgeblich zum vierten Königsklassen-Triumph des THW Kiel beigetragen.

Top-Nachrichten vom THW Kiel in Ihrem Postfach Einmal wöchentlich bekommen Sie die Top-Nachrichten vom THW Kiel von unseren Reportern Merle Schaack und Tamo Schwarz.

Wann er das nächste Mal auf dem Feld jubeln kann, hängt nun vom Heilungsverlauf nach der Operation ab.