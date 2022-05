Welche Optionen hat der THW Kiel nach Pekelers Ausfall?

Kiel

Wie umgehen mit dem langen Ausfall von Hendrik Pekeler? Vor dieser Frage steht der THW Kiel mitten in der heißen Phase der Saison. „Peke wird uns an allen Ecken und Kanten fehlen“, sagt Trainer Filip Jicha am Sonntag trotz großer Freude über den 28:27-Derby-Sieg bei der SG Flensburg-Handewitt. Dem ersten der Kieler beim Nordrivalen seit 2017.

Immerhin: Dank der erkämpften zwei Punkte in Flensburg haben die Zebras nun im Rennen mit den Füchsen Berlin und der SG um den Champions-League-Startplatz ein Zwei-Punkte-Polster vor den vier letzten Liga-Spielen der Saison. In der Königsklassen-Endrunde Mitte Juni brauchen die Kieler angesichts zweier Spiele in zwei Tagen um Europas Krone aber jeden Mann.

Nachverpflichtung zu diesem Zeitpunkt der Saison nicht einfach

Man wolle „besonnen“ mit der verschärften Personallage umgehen, sagte Geschäftsführer Viktor Szilagyi. Der Klub befinde sich wenige Tage nach Pekelers Achillessehnenriss im Champions-League-Viertelfinale gegen Paris Saint-Germain noch in einer „internen Lageeinschätzung“.

„Natürlich überlegt man sich, wie man der Mannschaft helfen kann. Deshalb schließe ich nichts aus“, sagt Szilagyi mit Blick auf eine mögliche Nachverpflichtung, betont aber auch: „Wenn wir etwas machen, dann wird es etwas sein, von dem wir überzeugt sind, dass es uns auch weiterhilft. Aktuell sind noch keine Gespräche mit irgendeinem Kandidaten geführt worden.“

Zu diesem Zeitpunkt der Saison ist es nicht einfach, kurzfristig Spieler zu verpflichten. Die DHB-Spielordnung schiebt Wechseln zwischen Konkurrenzvereinen nach dem 15. Februar einen Riegel vor.

THW Kiel will Aktionismus vermeiden

In der Champions League, in deren Final Four am 18. und 19. Juni der THW Kiel besonders auf alle verfügbaren Kräfte angewiesen sein wird, kann der Verein noch bis zum 16. Juni einen neuen Spieler nachmelden. Voraussetzung dafür ist aber, dass er seit dem 21. März weder auf nationalem noch auf internationalem Niveau ein offizielles Spiel bestritten hat. Spieler, die in den teilweise schon beendeten außereuropäischen Wettbewerben der aktuellen Saison aufgelaufen sind und in der Vorsaison in Europa unter Vertrag standen, wären ebenfalls nicht spielberechtigt.

Für die Kieler käme eine kurzfristige Nachverpflichtung ohnehin nur infrage, wenn der „Feuerwehrmann“ große sportliche Qualität mitbringt und zudem auch menschlich ins Team passt. „So eine Mannschaft ist ein heikles Gerüst. Da geht es nicht nur um die Quantität, also die Anzahl der Spieler“, sagt Szilagyi und kündigt an: „Wir werden das zusammen analysieren. Aber wir haben eine funktionierende Truppe. Die Mannschaft hat in Flensburg eindrucksvoll bewiesen, dass sie in der Lage ist, auf höchstem Niveau zu spielen. Aktionismus wäre da nicht gut.“

Diese Optionen hat der THW Kiel im eigenen Kader

In Flensburg stopften die Kieler in Gemeinschaftsarbeit die Pekeler-Lücke. Allen voran Patrick Wiencek, bei dem die Kräfte im zweiten Durchgang des intensiven Spiels aber verständlicherweise sichtbar schwanden. Ein Sonderlob (Jicha: „Er hat sehr gut gespielt, das hat mich sehr gefreut“) verdiente sich auch Nikola Bilyk. Der 25-Jährige, zuletzt oft nur in einer Nebenrolle, setzte gegen die SG im Rückraum wichtige Ausrufezeichen und hielt so Domagoj Duvnjak den Rücken frei, der auch als Aushilfs-Kreisläufer gefordert war. „Er ist Handballer durch und durch, hat einen Weltklasse-Instinkt“, erklärte Trainer Filip Jicha, warum seine Wahl auf den Kroaten in dieser Rolle fiel.

In der Defensive rückte der 39-jährige Pavel Horak, in dieser Saison bislang selten gefordert, wieder ins Zentrum des Geschehens und machte seine Sache gegen den quirligen SG-Regisseur Jim Gottfridsson gut. Für den Tschechen ein fordernder Arbeitstag. „Unsere Gegner wissen natürlich, wer das schwächste Glied in der Kette ist. Das war anstrengend“, gab er anschließend zu Protokoll.

Horak schließt weitere Verlängerung aus

Einer weiteren Verlängerung als Abwehrspezialist bei den Zebras über seinen im Juni auslaufenden Vertrags hinaus erteilte er eine Absage. Ab Sommer will er die Handballschuhe zwar noch nicht komplett an den Nagel hängen, aber zumindest zeitweise wieder in seine Heimat zurückkehren. „Mich hat niemand angesprochen“, sagte er angesichts der langen Ausfallzeit Pekelers nach dem Sieg in Flensburg. „Der Verein braucht aber auch einen Kreisläufer für den Angriff. Damit kann ich nicht dienen. Ich bemühe mich zwar, aber die Qualitäten habe ich nicht.“