Wie angekündigt: Die Europäische Handballföderation (EHF) hat sechs Partien in der Champions League und neun Partien der European League, die bis zum Ende der Gruppenphase nicht ausgespielt werden können, am grünen Tisch gewertet. Der THW Kiel verliert die Punkte gegen Motor Zaporozhye kampflos.

Von Tamo Schwarz