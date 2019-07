Kiel

Nachdem der THW Kiel die angebotene Wildcard angenommen hat, stockt die IHF den Wettbewerb von acht auf zehn Mannschaften auf. Neben den Zebras erhält mit dem Klub Al Mudhar aus Saudi-Arabien eine weitere Mannschaft eine Wildcard. Beide müssen am 27. August zunächst in einer Play-off-Runde im Kampf um einen Platz im Viertelfinale antreten. Der THW trifft dabei auf die von Ex-Melsungen-Coach Michael Roth trainierte Sydney University, Al Mudhar muss sich mit Nordamerika-Vertreter New York City Team Handball messen. Der Super Globe wird in diesem Jahr zum ersten Mal in der Hafenstadt Dammam am Persischen Golf ausgetragen.

Finale am 31. August in Dammam

Das Viertelfinale ist schließlich für den 28. August angesetzt und wird durch Titelverteidiger FC Barcelona, Champions-League-Sieger Vardar Skopje, den ägyptischen Klub Zamalek SC ( Afrika), Al-Duhail SC aus Doha/ Katar ( Asien), den HC Taubaté aus Brasilien (Süd- und Zentralamerika) sowie Al Wehda (Gastgeber) komplettiert. Sowohl die Halbfinals als auch die Platzierungsrunde um die Ränge fünf bis zehn werden am 29. August gespielt. Nach einem Ruhetag am 30. August (Tag des Freitagsgebets im Islam) geht es im Finale am 31. August um den Turniersieg und 400.000 US-Dollar Preisgeld für den Finalsieger.

Terminkollision mit Bundesliga-Auswärtsspiel

Durch die Teilnahme am Super Globe kommt es für den Rekordmeister gleich am zweiten Spieltag zu einer Terminkollision in der Handball-Bundesliga. Das erste Auswärtsspiel der Saison beim TVB Stuttgart (1. September, 13.30 Uhr) muss folglich verlegt werden.

