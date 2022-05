Worauf es beim THW Kiel im Rückspiel gegen Paris ankommt

Kiel

Sieben Tage können sich in der Handball-Zeitrechnung wie eine Ewigkeit anfühlen. Eine Woche hat der THW Kiel nach dem 30:30 im Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League bei Paris Saint-Germain Zeit gehabt, um sich auf das Rückspiel am Donnerstag (20.45 Uhr, Liveticker auf KN-online) vorzubereiten. Während PSG am Wochenende im französischen Pokal-Halbfinale mit 39:21 über Toulouse siegte, versammelten die Zebras ihre Familien im Trainingszentrum in Altenholz, genossen einige freie Stunden und starteten zum Wochenbeginn den Trainings-Countdown für die Partie, in der sie zum achten Mal das Ticket fürs Final Four in Köln (18./19. Juni) lösen wollen.

Es ist ein Balanceakt zwischen der nötigen Lockerheit und gebotener Konzentration auf einen Gegner, der den Kielern auf Weltklasse-Augenhöhe begegnet. „Alle Gedanken kreisen um das Rückspiel“, sagt Rune Dahmke. Wie bereitet man sich vor auf einen Gegner, den alle Spieler schon vor dem Hinspiel aus dem Effeff kannten? „Das ist schon ein bisschen Schach“, sagt Dahmke. „Wir überlegen uns jetzt, wie Paris auf Dinge reagieren könnte, die wir gegen sie zum ersten Mal gemacht haben, damit wir dafür im Fall der Fälle Lösungen hätten.“

So wurde Dahmke zum Sonderbewacher für Steins

Der 29-Jährige selbst war eine der Schachfiguren von Trainer Filip Jicha, die im Hinspiel neues Terrain betraten. Weil der quirlige Pariser Spielmacher Luc Steins die Kieler Abwehr vor Probleme stellte, gab der THW-Trainer in der Pause spontan das Kommando: Manndeckung. 14 Minuten lang stand Dahmke dem Niederlänger rund um die Mittellinie auf den Füßen, beide stellten sich gegenseitig kalt. „Es war klar, dass die anderen das jetzt regeln müssen. Ich war ganz froh, dass er nicht permanent gerannt ist“, erzählt Dahmke. „Ich bin zwar auch recht schnell, aber er...“ Wirbelwind Steins fügte sich in sein Schicksal – zumal seine Nebenleute, allen voran Nedim Remili, sich schnell an die neue Situation gewöhnt hatten und den zwischenzeitlichen THW-Vorsprung wieder zunichte machten.

Das Mentale als entscheidender Faktor

Taktischer Hochgenuss – für Fans wie auch für die Spieler. „Wichtig ist, dass wir alle einen Plan haben. Und genauso wichtig ist, dass wir alle wissen, dass wir den aller Wahrscheinlichkeit nach im Spiel über den Haufen werfen“, sagt Dahmke. „Auf diesem Niveau ist das Mentale der größere Faktor. Es kommt darauf an, wer bereit ist, über seine Grenzen zu gehen, wer in Extremsituationen erfolgreich ins Risiko geht – und wer als Mannschaft besser zusammensteht.“

Und genau in diesem Punkt sind die Voraussetzungen für den THW Kiel laut Dahmke optimal. Eine so gute Stimmung im Team habe er, der 2014 seinen ersten Profi-Vertrag beim THW Kiel unterschrieb, noch nie in der Zebraherde erlebt. „Filip (Jicha, d. Red.) schafft es, eine Stimmung zu erzeugen, in der jeder etwas investieren will. Er inspiriert einen Haufen Top-Spieler. Und dieser Zusammenhalt zeigt sich am besten in den ganz großen Spielen.“

So wie 2020, als die Kieler zuletzt im Final Four standen, erst hochdramatisch im Halbfinale Telekom Veszprém in der Verlängerung besiegten und dann im Finale den FC Barcelona eiskalt abblitzen ließen. „Das war für viele von uns der größte Moment ihrer Karriere“, sagt Dahmke über den Champions-League-Sieg, der allerdings vor Geisterkulisse in der Lanxess-Arena stattfand. „Wir waren uns aber auch alle einig, dass es noch geiler gewesen wäre, wenn da 20 000 Fans dabei gewesen wären.“

Umso mehr lockt die Kieler nun die Aussicht auf das Final Four vor vollen Rängen. „Das würde mir alles bedeuten“, sagt Dahmke, schränkt aber gleich ein: „Aber erst einmal kommt Paris.“ Voller Fokus – auch dabei hilft die Final-Erfahrung der Zebras. „Wir haben die Erfahrung gemacht, dass wir ganz gut als Mannschaft den Schalter umlegen können, wenn es mal nicht so läuft. Dann verkrampft man nicht so schnell. Und Verkrampftheit kann einem am meisten im Weg stehen.“

Ob Dahmke PSG-Regisseur Steins am Donnerstag auch wieder im Weg stehen wird? Er lacht. „Kein Kommentar.“ Dann verabschiedet er sich, will noch zum Grillen mit den norwegischen Teamkollegen Sander Sagosen und Harald Reinkind, die so ihren Nationalfeiertag begehen. Die nötige Lockerheit – am Donnerstag kann sie spielentscheidend sein.