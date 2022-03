Balingen/Kiel

Drei Komma zwei. Alle 3,2 Tage hat der deutsche Meister THW Kiel in diesem Kalenderjahr 2022 ein Handballspiel absolvieren müssen. Neunmal, neunmal siegreich in 29 Tagen – Englischer Monat statt Englische Wochen. Der Ausschluss der Belarussen von Meshkov Brest aus der Champions League beschert den Zebras nun den Luxus einer spielfreien Woche. Nach dem Empfinden von THW-Cheftrainer Filip Jicha: „Gerade noch rechtzeitig.“

Das Rekonvaleszenz- und Blessuren-Register beim Rekordmeister ist lang. In Balingen beim ungefährdeten 31:25 fehlte am Sonntag zwar nur noch Torwart Niklas Landin (Blinddarm-OP). Doch Nikola Bilyk (Oberschenkelprobleme) kam nicht zum Einsatz, der seit Zagreb am vergangenen Donnerstag am Fuß verletzte Patrick Wiencek musste die Zähne zusammenbeißen, Linksaußen Rune Dahmke stieß nach seiner Corona-Infektion frisch aus der Quarantäne zur Mannschaft, und in Balingen konnte zu allem Übel auch noch Abwehr-Hüne Pavel Horak nach einem Schlag auf den Kopf bei einem Zusammenprall mit HBW-Keeper Mario Ruminsky nicht weitermachen.

Szilagyi: „Diese Pause tut uns gut“

„Die vielen Spiele sind nicht spurlos an den Spielern vorübergegangen. Aber die Mannschaft hat sich nie ablenken lassen, hat zielorientiert alle Aufgaben bravourös gelöst. Diese Pause jetzt tut uns gut“, sagt THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi. Wettbewerbsübergreifend hat der THW elf Matches in Folge für sich entschieden, neun davon seit dem Re-Start nach der Europameisterschaft am 6. Februar. Entsprechend geschlaucht, müde im Kopf traten die Kieler am Sonntag in Balingen auf, erarbeiteten sich dennoch gute Chancen, scheiterten aber immer wieder am Schlussmann. „Kopf und Körper hat man in Balingen angemerkt, dass wir gerade vor zwei Tagen in Zagreb einen Riesenfight hatten“, so Linksaußen Magnus Landin.

So avancierte der Trainer Filip Jicha auf der Schwäbischen Alb eher zum Therapeuten Filip Jicha, der dosierte und justierte, drosselte und improvisierte. Oberste Prämisse: Schonung. Jicha griff früh zum Stilmittel des siebten Feldspielers, um „Kräfte zu sparen und Ruhe und Struktur hineinzubringen“. Der Tscheche wählte im weiteren Spielverlauf die offensive 3:2:1-Deckung, „um den Mittelblock zu entlasten, denn es war ja nur noch Hendrik Pekeler da“. Die zwischenzeitliche Variante mit zwei Linkshändern im Rückraum galt indes der Fürsorge für Kapitän Domagoj Duvnjak. Jicha: „Er hatte gerade in Zagreb eine unfassbare Leistung gezeigt.“

Jicha zieht die nötigen Konsequenzen, gibt seinen ausgelaugten Spielern bis Mittwoch frei. „Die Spieler sollen frische Luft schnappen, die Angeschlagenen sich vom Medical Staff pflegen lassen“, betont der 39-jährige Headcoach und ergänzt: „Ja, uns passt diese Pause perfekt. Dieser Block an Englischen Wochen war brutal. Wir haben momentan einfach nur noch wenig im Tank.“ Wundenlecken, Tank auffüllen, das steht jetzt auf dem Stundenplan. „Genau zum richtigen Zeitpunkt“, befindet Kreisläufer Hendrik Pekeler, der sich auf seine Familie freut. Magnus Landin sagt: „Diese Woche wird ganz wichtig. Einfach, um einmal den Kopf auszuschalten.“