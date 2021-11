Kiel

Wundenlecken beim THW Kiel. Nach der 25:29-Blamage beim Aufsteiger TuS N-Lübbecke am Sonnabendabend blieb ein kollektives Straftraining bei den Zebras zumindest aus. Sechs Akteure reisten am Sonntag zu ihren Nationalmannschaften, der Rest muss bis Freitagabend einen individuellen Trainingsplan absolvieren. „Ich glaube, dass es jetzt gut ist, dass alle die Niederlage sacken lassen und auf andere Gedanken kommen können und nicht gleich in zwei, drei Tagen wieder spielen müssen“, sagte THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi am Montag im Gespräch mit unserer Zeitung.

Sechs Spieler auf Europatour, der Rest kann nach der krachenden Pleite beim Underdog in sich gehen und dann ab Freitagabend wieder ins gemeinsame Training zurückkehren. Und bis dahin? „Die, die nicht bei ihren Nationalmannschaften sind, können im athletischen Bereich arbeiten. Das ist sonst auch schwierig. Das ist alles hilfreich, um jetzt den Re-Start-Button zu drücken“, so Szilagyi.

Szilagyi: „Auftreten in Lübbecke war eine Blamage“

Mit geballter Faust auf den Re-Start-Button nach einem Oktober zum Vergessen, der nach dem Wechsel-Hick-Hack um Sander Sagosen, doppelter Quarantäne und jeder Menge Nebenkriegsschauplätzen in einer ostwestfälischen Bruchlandung inklusive Mini-Krise mündete. „Es geht nicht nur um das Spiel in Lübbecke. Nicht alles ist im Oktober so gelaufen, wie wir uns das gewünscht hätten – insbesondere in der zweiten Hälfte. Das war nicht unser Gesicht“, sagte Szilagyi. „Es gab viele Punkte, die für Unruhe gesorgt haben. Darunter auch private Dinge, dazu die Situation mit der Quarantäne (Impfdurchbrüche bei Sander Sagosen und Steffen Weinhold, d. Red.) – und trotzdem war das Auftreten in Lübbecke insgesamt eine Blamage. So funktioniert es nicht. Damit müssen wir jetzt umgehen, die richtigen Stellschrauben drehen. Ich habe Vertrauen in jeden einzelnen, dass das auch klappt.“

Die Niederlage beim Aufsteiger habe den Österreicher „wahnsinnig enttäuscht“. Noch am Montagnachmittag musste Szilagyi zugeben: „Die Enttäuschung hält immer noch an. Es gehört zum Sport, gegen bessere Mannschaften zu verlieren. Aber wir haben gegen einen Außenseiter gespielt, die Punkte waren eingeplant und der Verlust schmerzt. Das soll die Leistung von Lübbecke nicht schmälern. Sie sind an ihre Grenze gegangen.“

Landin, Sagosen und Reinkind beim „Golden League“-Turnier

In dieser Woche nun bevölkern die vereinzelten Zebras individuell abgestimmt den Kraftraum im Trainingszentrum in Altenholz, kommen erst am Freitag wieder als Gruppe zusammen. Magnus Landin (Dänemark), Sander Sagosen und Harald Reinkind (beide Norwegen) sehen sich allerdings schon früher wieder, absolvieren doch Dänen und Norweger gemeinsam mit den Nationalmannschaften von Frankreich und den Niederlanden in Trondheim ein „Golden League“-Turnier.

Die Kroaten mit Kapitän Domagoj Duvnjak haben ihr Lager in Porec, die Slowenen mit Spielmacher Miha Zarabec ihres in Zrece aufgeschlagen. Am Sonnabend kommt es dann im kroatischen Novigrad zum direkten Duell der beiden Kieler Regisseure. Und Nikola Bilyk, Kapitän der Österreicher, feiert mit zwei Länderspielen gegen Tschechien am Freitag in Wien sowie am Sonntag in Brünn nun auch sein Comeback in der Nationalmannschaft. In der kommenden Woche stehen zum Re-Start dann zwei Heimspiele des Rekordmeisters auf dem Programm: Gegen den Bergischen HV (11. November, 19.05 Uhr) sowie gegen die TSV Hannover-Burgdorf (14. November, 16 Uhr).