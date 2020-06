Jichas Blick in eine andere Welt

Kiel

Der Tscheche ist mit Tomáš Satoranský von den Chicago Bulls befreundet, konnte während dessen Zeit bei den Washington Wizards Einblicke gewinnen.

Ikone Jordan und "The Last Dance"

„The Last Dance“ ist dieser Tage in aller Munde. Die Netflix-Dokumentation über den ehemaligen NBA-Superstar Michael Jordan zeigt „His Airness“ Zigarre rauchend und Whiskey trinkend, lässt auch die zu Wort kommen, die Jordan nicht wohlgesonnen waren oder es noch sind. Auch Filip Jicha hat die zehn Folgen verschlungen.

Jicha musste sein Ego zügeln

„Was mir unglaublich imponiert hat, ist, dass Jordan in der Serie als Arschloch dargestellt wird. Und das ist genau das, was man letztendlich haben muss. Wenn du nett bist und aufpasst, dass alle zufrieden sind, wirst du nie nach ganz oben kommen“, sagt der ehemalige Welthandballer, der selbst lernen musste, beim Übergang vom Spieler zum Trainer sein Ego zu zügeln. „Mit meiner Spielerkarriere habe ich ein Buch geschlossen, das super schön war. Damit habe ich auch ein paar meiner Eigenschaften geschlossen. Geblieben ist nur meine Erfahrung, und jetzt lebe ich mein neues Leben. Das Leben ist wie eine Achterbahn – man weiß nie, was kommt.“

Vorbild NBA : 15 Spieler und 30 Leute im Staff

Was Jicha dabei schätzt: die Menschen um ihn herum, beispielsweise seinen Co-Trainer Christian Sprenger. „Er ist eine Bereicherung, ein Riesengewinn für den THW Kiel. Mit solchen Menschen willst du Kriege gewinnen. Ich schätze ihn, weil er auch kritisch zu mir ist. Ich freue mich, dass wir um die Mannschaft herum so viele tolle Menschen haben. Das macht diesen Verein einmalig“, so Jicha. Und genau da sieht Jicha die NBA als Vorbild. „Ich versuche, so viele wie möglich einzubinden. Schaut man sich die US-Profiligen als Vorbild an: Dort hast du 15 Spieler und 30 Leute im Staff. Und jeder ist wichtig. Das versuche ich aufzubauen.“

Chicago Bulls mit 113 Millionen Dollar Gehältern

Tomáš Satoranský spielt als Point Guard bei den Chicago Bulls, dem ehemaligen Klub von Michael Jordan. Der bestbezahlte tschechische Sportler verdient zehn Millionen Dollar pro Saison. In einer Liga, die Obergrenzen für die Gehälter der Spieler festlegt („ Salary Cap“) haben die Bulls in dieser Saison rund 113 Millionen US-Dollar (100 Millionen Euro) für 17 Spieler auf der Gehaltsliste ausgegeben. Weitere rund rund 20 Millionen US-Dollar (17,5 Millionen Euro) fallen für das Personal rund ums Team ins Gewicht – Trainer, Betreuer, Ärzte, Physiotherpeuten, Analysten, Video-Koordinatoren, Scouts oder Equipment Manager. Zum Vergleich: Der Saisonetat des THW Kiel betrug in der Saison 2018/2019 insgesamt 13,4 Millionen Euro. Die Kosten für das sportliche Personal, also das Team, Trainer, Betreuer, Ärzte und Physios, lagen bei 6,8 Millionen Euro.

Wo also kann der Handball von der NBA lernen? „An den Stellen, an denen man Leute einstellt“, sagt Jicha. „Spieler sind immer die teuersten. Man kann auch mehr Geld ins Team ums Team investieren. Ich habe auch Visionen, die ich gerne verwirklichen würde. Das ist Zukunftsmusik, zuerst muss das Wirtschaftliche stimmen, damit wir uns darüber überhaupt Gedanken machen können.“

Jicha wünscht sich Skills-Coach

Eine dieser Visionen: ein Skills-Coach, der sich zielgenau um die individuellen Fähigkeiten der Spieler kümmert. „In der NBA ist das üblich. Warum nicht einen Trainer haben, der jeden Spieler im Verein, angefangen von der A- oder B-Jugend, 20 Minuten pro Woche betreut? Ich habe keine Zeit dazu, mit jedem Spieler seine Armführung zu besprechen. Das kann ich ein-, zweimal sagen, aber nicht öfter. Eine persönliche Betreuung würde jeden Spieler unglaublich weiterbringen. Was ich von der NBA noch gelernt habe: Das ist eine individuelle Sportart, verpackt in eine Mannschaftssportart“, so Jicha weiter. Aber wann werden wir auch beim THW Kiel einen Skills-Coach sehen? „Das wird noch dauern, glaube ich. Erst einmal müssen wir schauen, wie viele Jahre wir von der Corona-Pandemie zurückgeworfen werden. Aber von der Vision wird uns das nicht abbringen.“

