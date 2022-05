Zebra-Fans wollen den THW Kiel nach Köln tragen 

Kiel

Die Fanclubs des THW Kiel ziehen vor dem Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen Paris Saint-Germain (Donnerstag, 20.45 Uhr, Liveticker auf KN-online) an einem Strang. „Die Spieler sollen wissen: Wir sind da. Wir stehen hinter euch. Wir wollen auch nach Köln“, sagt Beate Wieburg vom Fanclub „Schwarz-Weiß“.

Sehnsuchtsziel Köln, wo in der Lanxess Arena am 18./19. Juni das Final Four um die begehrte Trophäe in der Königsklasse ausgetragen wird. Viermal (2007, 2010, 2012, 2020) haben die Kieler Zebras diesen Pokal bereits in die Höhe recken dürfen. Paris Saint-Germain? Noch nie! Auch darum ließ PSG nichts unversucht, mobilisierte im Hinspiel an der Seine (30:30) seine Fußball-Ultras, die bereitwillig zum Stade Pierre de Coubertin kamen und für den „kleinen Bruder“ Handball das Dach der Arena zum Abheben brachten.

Gemeinsame Aktion der Fanclubs „Zebrasprotten“ und „Schwarz-Weiß“

„Es war so laut, die Stimmung war schon großartig“, sagt Beate Wieburg. „Aber jetzt wollen wir präsent sein, wollen als ,Weiße Wand’ geschlossen auftreten.“ Geschlossen wollen sich die Mitglieder der Fanclubs „Zebrasprotten“ und „Schwarz-Weiß“ vor der Begegnung am Donnerstag auf der Arena-Seite am Exerzierplatz versammeln, um dann 45 Minuten vor dem Anpfiff mit Trommeln, Tröten und Gesang in die Halle zu strömen. Wieburg: „Wir wollen die Halle geschlossen in Stimmung bringen. Alle Fans – auch die, die nicht in einem der Fanclubs Mitglied sind, sind herzlich eingeladen, dabei zu sein.“

Zum ersten Mal seit vier Jahren (Viertelfinal-Rückspiel gegen Vardar Skopje am 29. April 2018) will sich die „Weiße Wand“ in der Champions League formieren. „Wir hoffen auf einen Lautstärkerekord, wollen an das Pokal-Final-Four in Hamburg anknüpfen“, sagt Susanne Plieske vom Fanclub „Zebrasprotten“. Plieske war in einer Gruppe von rund 20 Fans auch zum Hinspiel in Paris gereist. Doch während die PSG-Ultras mit Megafon und Bengalos für Stimmung sorgten, mussten Plieske und Co. im 16. Arrondissement ihre Tröten am Eingang abgeben. „Das zeigt, welchen Respekt sie vor uns hatten. Wer hat denn bei der Kulisse Angst vor 20 Fans aus Kiel?“, so Plieske.

Bereits vor acht Wochen, sagt Susanne Plieske, habe man „Zimmer für das Final Four in Köln gebucht“. Die Fans sind optimistisch. Dass Spieler und Verantwortliche schon sehr schnell nach dem Hinspiel den Fokus auf die Fans legten, dass Kapitän Domagoj Duvnjak („Wir brauchen die Fans, es muss ein Hexenkessel, eine Hölle sein“) einer gewissen Erwartungshaltung Ausdruck verlieh, setzt die Fans des deutschen Handball-Rekordmeisters keinesfalls unter Druck. „Nein, das spornt uns an“, sagt Susanne Plieske. Fans und Klubs setzen voll auf Symbiose, wollen eine Einheit bilden. Die neun Trommler haben sich in Stellung gebracht. PSG kann kommen. THW-Rückraumspieler Nikola Bilyk sagt: „Hoffentlich wird uns die ,Weiße Wand’ zum Sieg peitschen.“