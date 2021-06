Hamburg/Kiel

Zunächst trifft die Mannschaft von Cheftrainer Filip Jicha im Halbfinale auf den TBV Lemgo Lippe (Donnerstag, 17 Uhr/Liveticker auf KN-online) und will ihren Titel aus dem Jahr 2019 zu verteidigen.

2000 Zuschauer in Hamburg zugelassen

Es ist eine bemerkenswerte Auflage des kultigen Events im Volkspark. Dort, wo Jahr für Jahr 13 200 in Ekstase hyperventilieren, sind in diesem Jahr nur 2000 Zuschauer zugelassen. Nur? Immerhin! Schließlich ist der DHB-Pokal in der aktuellen Spielzeit ganz ausgefallen, ächzt die Bundesliga unter den Ausläufern der Corona-Pandemie. Wer heute und morgen gesucht wird, ist der Pokalsieger der Saison 2019/2020. Im Vorjahr ließ Corona das Turnier nicht zu. Daraufhin wurde der komplette Wettbewerb dieser Saison gestrichen, um wenigstens den alten beenden zu können. In den Annalen wird es folglich ein Loch geben. Pokalsieger 2020/21? Nicht vorhanden.

Für Frank Bohmann, Geschäftsführer der ausrichtenden Handball-Bundesliga (HBL), eine von vielen „Merkwürdigkeiten“. „Dazu zählt auch: Im kommenden Supercup spielt der Meister dieser Saison gegen den Pokalsieger der vergangenen Saison. Das hatten wir noch nie.“ Schnappt sich der THW Kiel beide Titel, darf „voraussichtlich der Vize-Pokalsieger“ (Bohmann) im Supercup ran. Noch eine Besonderheit. Dreimal musste das Turnier verschoben werden, um den endgültigen Termin zu finden.

Unvergessen 2017: Dahmke als Spielmacher

Jetzt also wochentags, was der Vorfreude von THW-Linksaußen Rune Dahmke jedoch keinen Abbruch tut. „Ein gewisser Druck ist immer da. Aber ich mag es, wenn es um einen Titel geht.“ Zweimal war der 28-Jährige beim Final Four dabei, zweimal endete sein Ausflug mit dem Pokalsieg. Unvergessen, wie 2017 THW-Trainer Alfred Gislason den linken Flügelmann als Spielmacher im Finale gegen die SG Flensburg-Handewitt aus dem Hut zauberte, Dahmke das Spiel ankurbelte, steuerte, drei Tore warf beim 29:23-Coup. Schon am frühen Morgen hatte dieses Schicksal damals seinen Lauf genommen. „Ich habe das erst beim Frühstück am Finaltag so richtig mitbekommen, dass Alfred mich in der Mitte eingeplant hat. Danach beim Videostudium habe ich dann lieber ein bisschen genauer hingesehen“, erinnert sich der Kieler Jung, der später im Finale zu einem entscheidenden Protagonisten avancierte. Zwei Jahre später durfte Dahmke dann wieder ganz er selbst sein: sprunggewaltiger Außen, temporeicher Gegenstoßvollstrecker, Integrationsfigur, Motivator – die Fans lieben ihn. Der THW besiegte im Finale 2019 den SC Magdeburg mit 28:24.

Das Endspiel in diesem Jahr wird am Freitag um 17.30 Uhr angepfiffen. Dahmke, in Hamburg noch unbesiegt, warnt: „Noch nicht an Freitag denken! Auf dem Papier kommt man schnell zu dem Schluss, dass wir Favorit sind. Aber das Final Four schreibt eigene Geschichten. Wir müssen auf der Hut sein.“ Auf der Hut vor dem Bundesliga-Achten (Melsungen), -Elften (Lemgo), -Zwölften (Hannover), die von der Sensation träumen, sich neben den 90 000 Euro Antrittsprämie für jedes Team auch das 3,5 Kilogramm schwere Objekt der Begierde aus der Silbermanufaktur Koch & Bergfeld in Bremen schnappen wollen. Schließlich wolle jeder, so THW-Trainer Filip Jicha, „ein Stückchen Berühmtheit“ erhaschen.

Vor zehn Tagen hat der THW in der Bundesliga auswärts in Lemgo mit 30:25 gewonnen. Jicha erwartet in Hamburg „ein ganz anderes Spiel“. „Niemanden interessiert der Tabellenstand. Wir müssen mutig und bodenständig sein, erst einmal das Halbfinale überstehen.“ Gewinnt der THW den Pokal, ist er nach Meisterschaft und nachgeholtem Champions-League-Triumph Triple Sieger 2019/2020. Dahmke: „Triple? Das wäre was Besonderes.“