Kiel

Die Champions-League-Begegnung mit Motor Zaporozhye (20.45 Uhr, Liveticker auf KN-online) ist für den THW Kiel der Start in den Rest einer Saison, die ganz im Zeichen der coronabedingten Terminhatz steht.

Zuletzt kehrten die dänischen Weltmeister-Brüder Niklas und Magnus Landin zur Zebraherde zurück. Genau wie alle anderen WM-Fahrer des THW Kiel haben sie nicht nur das Turnier in Ägypten, sondern vor allem auch einen Corona-Test-Marathon hinter sich.

Vor dem Abflug in Kairo, am Abend der Ankunft in Kiel, Schnelltests vorm Betreten des Trainingszentrums, tägliche PCR-Tests – die medizinische Abteilung des Rekordmeisters will das Risiko so gering wie möglich halten. Durch die Sicherheitsmaßnahmen blieb Trainer Filip Jicha nur eine Trainingseinheit mit all seinen Schützlingen, bevor sie heute Abend gegen den ukrainischen Meister schon wieder um wichtige Punkte spielen.

Jicha selbst ist hin- und hergerissen, freut sich auf den Re-Start („Den Spieldruck, diese Routine, diese Spannung habe ich vermisst“) und fühlt gleichzeitig mit seinen Spielern, insbesondere den Weltmeistern, denen keine Zeit zum Genießen blieb. „Das ist in dieser Situation brutal und unmenschlich, aber das ist das aktuelle Handball-Geschehen“, sagt er. „Wir haben im Jahr 2021 wieder etwas vor. Unsere Reise geht weiter, wenn auch unter erschwerten Bedingungen.“

Zuletzt holte Motor ein Unentschieden in Kiel

Der Pflichtspiel-Auftakt vier Tage nach dem WM-Finale beschert den Kielern ein Nachhol-Spiel. Das Aufeinandertreffen mit Motor Zaporozhye war ursprünglich für den vierten Spieltag der Gruppenphase geplant, dann aber wegen 14 Corona-Fällen bei den Ukrainern verschoben worden.

Und auch wenn die Mannschaft vom neuen Trainer Gintaras Savukynas im Vergleich zur Vorsaison mit deutlich verändertem Kader antritt, sind die Zebras gewarnt, können sich noch gut an das 32:32-Unentschieden aus dem November 2019 erinnern, als die Ukrainer mit ihrer unorthodoxen Spielweise einen Punkt im Kieler Handballtempel eroberten.

Fokus auf Kreisläufer-Riese Viachaslau Bokhan

Schon damals mit dabei waren Barys Pukhouski (10 Tore) und Aidenas Malasinskas, zwei der erfahrenen Leistungsträger im Motor-Kader, der sich vor der Saison unter anderem mit Carlos Molina (ehemals SC Magdeburg, kam von Benfica Lissabon) verstärkte. Vor allem aber mit Viachaslau Bokhan.

Der 2,03-Meter-Kreisläufer ist mit 45 Treffern in der aktuellen Champions-League-Saison erfolgreichster Motor-Schütze, teilt sich mit dem derzeit verletzten THW-Star Sander Sagosen den vierten Platz in der Torjägerliste. Als „überragend“ bezeichnete ihn Filip Jicha, hat ihn als Dreh- und Angelpunkt ausgemacht. „Im schnellen Spiel läuft viel über ihn. Wir müssen aufmerksam und wachsam sein.“

THW Kiel will ersten Heimsieg der Champions-League-Saison

Denn der THW kann sich keine Punktverluste mehr leisten, will er seine Ausgangslage für die nächste Runde nicht unnötig verschlechtern. Erst sieben Punkte sammelten die Zebras bisher, konnten zu Hause noch keinen Sieg verbuchen. Motor hingegen ist in der Gruppe die Mannschaft der Stunde, feierte nach der Corona-Zwangspause sechs Siege in Folge und erwies sich dabei als nervenstark: Nur eine der Partien gewannen die Ukrainer mit mehr als zwei Toren Differenz.

Ein unbequemer Gegner also für den THW zum Re-Start. Jicha mahnt: „Wir müssen das mit einer gewissen Ruhe angehen. Wir werden Fehler machen, über Details sprechen müssen.“

Wichtig ist dem Tschechen, „dass wir uns keine Gedanken darüber machen, wie viele Monate wir das Programm durchhalten müssen und wie lange die Saison eventuell geht. Wir müssen das einfach emotionslos abarbeiten und so schnell wie möglich wieder in den Rhythmus, den richtigen Flow aus Spiel, Vorbereitung und Leistung abliefern kommen.“ Am besten schon heute Abend...