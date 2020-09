Zagreb

Ein überdimensioniertes, aber einsames Trikot auf einem Bruchteil der Sitze in der Arena Zagreb, „Highway to Hell“ als Einlaufmusik, obwohl sich der Marsch in den sonst als Hexenkessel gefürchteten Handball-Schmuckkasten von PDD Zagreb für die Spieler des THW Kiel eher anfühlen muss wie das Antraben zu einem Trainingsspiel vor leeren Rängen. Dann bricht auch noch die EHF-Hymne früher ab als geplant. Geht's jetzt los? Unsichere Blicke bei Sander Sagosen und Co. Doch, wirklich.

Aber anders als von THW-Trainer Filip Jicha erwartet, der ein Kampfspiel prognostiziert hatte. Doch spätestens als Dario Quenstedt ein Würfchen von Zagrebs Rückraum-Hoffnung Milos Bozovic erst entschärft hatte und dann selbst zum 5:2 (8.) ins leere Tor feuerte, anschließend Magnus Landin im Zweikampf Davor Cavar den Ball abluchste und Sagosen auf die Gegenstoß-Reise zum 6:2 für den THW Kiel schickte, war klar: Ohne Zuschauer und mit einer Mannschaft, in der der zweitälteste Akteur 30 Jahre alt ist, ist Zagreb ein zahnloser Tiger.

Kniezerrung bei Niklas Landin

Einer, der in Nationaltorhüter Matej Asanin (sieben Paraden bis zur Pause) einen der wenigen Lichtblick hatte. Jicha, dessen Rufe in der leeren Arena gut zu hören waren („Weiter so Dario, komm!“ oder „Gut, Hori, sehr gut!“) hatte deutlich weniger Sorgen als sein Gegenüber Igor Vori. Zwar ließen auch Domagoj Duvnjak und Co. ein paar Würfe liegen. Ansonsten zerpflückten sie die offensive Gastgeber-Abwehr aber augenscheinlich spielerisch. Gegen Miha Zarabecs flinken Beine, Sagosens Explosivität, Harald Reinkinds Präzision fanden die jungen Kroaten einfach kein Mittel.

Da fiel es bei den Kielern zunächst auch nicht schwer ins Gewicht, dass bei Torhüter Niklas Landin beim Aufwärmen eine Kniezerrung erlitten hatte, die den Dänen auf die Bank verbannte. Wie schwer die Verletzung ist, war gestern noch nicht abzusehen. Dario Quenstedt vertrat ihn ausgezeichnet, ließ bis zur Pause nur sechs Würfe passieren. 14:6 – eine Halbzeitführung der Zebras, angesichts derer längst klar war: Ein Höllenritt, wie durch die Einlaufmusik suggeriert, würde das nicht mehr werden.

Erster THW-Sieg in Zagreb seit 2002

Dafür ein fast historischer Sieg. Erst zum zweiten Mal überhaupt und erstmals seit 2002 gelang den Zebras ein Sieg in Zagreb. Gut möglich, dass die fehlenden 15000 da eine Rolle spielten, auch wenn Igor Vori das so nicht stehen lassen wollte. „Ich glaube nicht, dass die fehlende Kulisse ein entscheidender Faktor war. Wir müssen ehrlich sein: Wir haben noch viel zu lernen“, sagte er.

Filip Jicha hingegen hatte Grund zur Freude. „Es ist schön, dass es endlich losgegangen ist“, sagte der Tscheche und attestierte seinen Schützlingen, die er in stetigem Wechsel einsetzte, einen souveränen Start. „Ich habe gesehen, dass sie Freude haben, wieder zu spielen und bin sehr zufrieden mit unserem Auftritt.“

Debütantenball für Calvert und Wäger

Besonders zufrieden durfte auch Aushilfs-Rechtsaußen Bevan Calvert sein. Der australische Nationalspieler mit WM-Erfahrung feierte ab der 48. Minute sein Champions-League Debüt. 34 Jahre musste der U23-Trainer der Zebras dafür alt werden. Philipp Wäger, ebenfalls als Aushilfe mitgereist, musste indes nur 20 Lebensjahre auf seine Königsklassen-Premiere warten. Als er den Ball zum 31:20 für den THW Kiel in die Maschen hämmerte, erntete er dafür mit Abstand den lautesten Jubel in der leeren Arena.

Bei ihrem Königsklassen-Heim-Debüt gegen den HBC Nantes nächsten Donnerstag (18.45 Uhr) hoffen die Kieler darauf, dass zumindest einige Fans sie in der Wunderion Arena unterstützen dürfen. Über die Zahl der zugelassenen Zuschauer und die Vorverkaufsmodalitäten will der Verein kurzfristig und nach Abstimmung mit dem Gesundheitsamt informieren.

Die Statistik

HC PPD Zagreb: Asanin (1.-60. Minute/10 Paraden) Ristanovic (n.e.) – Sipic, Vistorop 6/2, Mrakovcic 1, Mandic 3, Bozic-Pavletic, Klarica 2, Buric 2, Vuglac 3, Stojnic, Bozovic 4/2, Matanovic, Ravnic, Grahovac, Vlah.

THW Kiel: Quenstedt (1.-60./ 11, 1 Tor), Landin (n.e.) – Duvnjak 2, Sagosen 7, Reinkind 5, M. Landin 2, Weinhold 3, Wiencek 1, Ekberg 6/2, Wäger 1, Dahmke, Zarabec 2, Calvert, Horak, Pekeler 1.

Schiedsrichter: Dino Konjicanin/Amar Konjicanin ( Bosnien und Herzegowina) – Strafminuten: Zagreb 10 ( Bozovic, Bozic-Pavletic, Ravnic, Grahovac, Vistorop), THW 10 (2x Sagosen, Reinkind, M. Landin, Calvert, Weinhold) – Siebenmeter: Zagreb 4/6 (Mandic und Bozovic an den Pfosten), THW 2/2 – Spielfilm: 2:3, 2:6 (9.), 4:8, 4:11 (17.), 6:12, 6:14 (30.) – 9:15, 11:20 (41.), 13:23, 16:26, 21:31 (60.) – Zuschauer: 0 in der Arena Zagreb.

