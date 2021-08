Graz

Zwar verlängerte der 38-jährige Pavel Horak seinen Vertrag beim THW Kiel noch einmal um ein weiteres Jahr. Doch dem Tschechen wird immer bewusster, dass seine Tage als Profi auf Weltklasse-Niveau gezählt sind. „Ich merke, dass es auf diesem Niveau schwer ist, mit den Gegnern mitzuhalten, wenn ich nicht zu 100 Prozent fit bin“, sagt Horak, der mit seinem Landsmann und THW-Trainer Filip Jicha auch befreundet ist.

Er spricht diesen Satz trotz der einschneidenden Bedeutung für einen, dessen Leben der Handball ist, mit großer Gelassenheit aus. Der Rückraumspieler ist mit seiner Erfahrung als Abwehrspieler und seiner Rolle als der urige Typ der Zebraherde nur noch schwer aus dem Team wegzudenken, sagt aber: „Es wird Zeit, dass jüngere die Belastung und Verantwortung an sich reißen.“ Wie es mit ihm weitergeht? „Das werden wir dann sehen.“

Pavel Horak, der Yoga zelebriert, seine Gesprächspartner gerne auch mal fordert, viel liest, sich vegan ernährt, beim ausgelassenen Video-Telefonat mit seinen Söhnen meist viel Aufmerksamkeit auf sich zieht, ansonsten aber große Ruhe ausstrahlt, umgibt eine fast mystische Aura. Für KN-online stellt er deshalb drei Trainingslager-Mythen auf den Prüfstand.

1. Das Trainingslager ist die härteste Woche des Jahres

Horak: „Das stimmt sonst immer. Normalerweise ist ein Trainingslager dazu da, die Spieler komplett zu zerstören, ihnen aber auch die Möglichkeit zu geben, sich voll aufs Training konzentrieren zu können. Es geht darum, dreimal täglich trainieren zu können, sich keinen Kopf machen zu müssen, was man essen oder einkaufen muss oder sich von den Kindern ablenken zu lassen. Einerseits ist das gut. Andererseits gibt es für uns Spieler in dieser Zeit nur ein Ziel: überleben. Man steht da und sieht irgendwo da hinten am Horizont dieses Ziel. Und hofft, man kommt irgendwann an. Dieses Jahr ist es durch Olympia etwas anders. Wir haben das Trainingslager in einer späteren Phase der Vorbereitung. Es ist nicht unmenschlich.“

2. Das Trainingslager entscheidet über den Teamgeist

Horak: „Ja, die Trainer erwähnen ständig, dass sie hoffen, dass wir Spieler die Zeit miteinander verbringen und dadurch zusammenwachsen. Allerdings sind wir jetzt schon im zweiten Jahr in identischer Besetzung hier – wie sollen wir da noch enger zusammenwachsen? Das ist schwer vorstellbar. Aber klar: Der Mannschaftstag ist immer schön. Bei der Wahl der Aktivität dafür stand dieses Jahr auch ein Hochseilgarten zur Auswahl. Da waren wir uns sehr einig: zu anstrengend. Nun gehen wir Kart fahren.“

3. Ständig droht der Lagerkoller

Horak: „Ja – aber nicht nur im Trainingslager. Auch während der Saison verbringe ich mit den Jungs ja mehr Zeit als mit meinen Nahesten. Trotzdem ist das ist kein großes Thema. Die, die Lust haben, treffen sich und alle, die genug von der Gesellschaft der anderen haben, können sich frei bewegen. Wir haben hier in Graz ja den Luxus einer schönen Stadt, wenn wir Lust – und Kraft – haben, kann man Kaffeetrinken gehen. Normalerweise schaue ich mir gerne Städte, Parks und Burgen an. Aber nicht unter schwerster Müdigkeit. Und vor allem nicht bei Temperaturen über 20 Grad. Ich bin zwar zuletzt Kulturwart der Mannschaft gewesen und habe zu unseren Reisezielen immer etwas vorbereitet. Doch derzeit sind die Ämter noch nicht wieder vergeben – und ich habe das Gefühl, das Interesse meiner Mitspieler für meine Mühen hält sich sowieso in Grenzen...“