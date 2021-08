Kiel

Ein Saisonstart in der Handball-Bundesliga in einer (fast) voll besetzten Wunderino-Arena – bloß utopisches Wunschdenken inmitten der grauen Entbehrungen einer anhaltenden Corona-Pandemie? Mitnichten. Schon am ersten Spieltag beim Heimspiel gegen Balingen-Weilstetten am 8. September sollen die 9000 Sitzplätze im „Wohnzimmer“ der Zebras voll ausgelastet sein. Ein Quantensprung, möglich gemacht durch ein Modellprojekt unter strengen Auflagen. Die Stadt Kiel unterstützt das umfangreiche Betriebs- und Hygienekonzept des THW Kiel, das jetzt vom Land Schleswig-Holstein abgesegnet werden muss.

Strenges „2-G-Prinzp“ lässt nur Geimpfte und Genesene zu

THW-Fans frohlocken, THW-Fans schauen bedröppelt aus der Wäsche. Denn: Sollte das Land zustimmen, bleiben nicht nur die rund 1285 Stehplätze der Gesamtkapazität von 10 285 Zuschauern weiter ausgeklammert. Kern des Konzeptes ist zudem ein strenges „2-G-Prinzip“. Soll heißen: Ausnahmslos Geimpfte und Genesene erhalten Einlass in die Wunderino-Arena. Kinder unter zwölf Jahren und Menschen, die sich aus anderen Gründen nicht impfen lassen können (oder wollen), schauen zwangsläufig in die Röhre. „Es ist das übergeordnete Ziel, so viele Zuschauer wie möglich unter den sichersten Rahmenbedingungen in die Halle lassen zu dürfen. Dafür stehen wir schon seit längerer Zeit mit Stadt und Land im Austausch“, sagt THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi. „Aber natürlich tun mir auch all diejenigen leid, die noch weiter warten müssen – besonders die Kinder, die die Zukunft unseres Sports sind. Wir haben die riesengroße Hoffnung, dass wir bald alle wieder gemeinsam mitfiebern können.“

Szilagyi betont aber auch: „Das Modellprojekt unter diesen Voraussetzungen war die einzige Möglichkeit.“ Alle Tickets sind im Rahmen des wissenschaftlich vom Kieler Uni-Klinikum begleiteten Konzeptes an personalisierte Sitzplätze gebunden, was der leichteren Nachverfolgung im Infektionsfall dienen soll. „Ein Vorteil ist, dass die Personalisierung der Tickets über die Dauerkarten einfacher ist“, so Szilagyi.

Für den deutschen Meister wäre die Umsetzung des Modellprojektes nicht nur ein emotionaler Quantensprung nach den zahlreichen Geisterspielen der Vorsaison. „Der Handball braucht Zuschauer, die Atmosphäre in den Hallen ist das Salz in der Suppe. Aber es gibt auch wirtschaftliche Gründe. Die Saison mit den Geisterspielen haben wir nur überlebt, weil Spieler, Angestellte, Fans, Sponsoren auf Geld verzichtet haben, hinzu kamen die Hilfsfonds von Land und Bund. Unser Etat wird rund zur Hälfte aus Zuschauereinnahmen bestritten, deswegen ist jeder Zuschauer, der uns näher an die ursprüngliche Normalität bringt, wichtig“, sagt Szilagyi.

Stöcken hofft auf einen "Volltreffer“

Sportdezernent Gerwin Stöcken hofft, dass das Konzept des THW Kiel zum „Volltreffer“ wird: „Nach eineinhalb Jahren mit gravierenden Einschränkungen müssen wir lernen, mit dem Virus zu leben. Immerhin sind mehr als 65 Prozent der Kielerinnen und Kieler geimpft.“ Elf farblich markierte Eingänge, Maskenpflicht und eine „Clearingstelle“ für Problemfälle bei der Ticketkontrolle, die auf lange Sicht technisch automatisiert ablaufen soll, komplettieren das Konzept. Zweiter Gegner in der Wunderino-Arena in dieser Saison ist übrigens am 19. September die SG Flensburg-Handewitt.