Während sich Holstein Kiel bewusst gegen eine in Aussicht gestellte Zuschauer-Rückkehr im letzten Saison-Heimspiel am Sonntag gegen Darmstadt entschieden hat, hoffen die Handballer des THW Kiel nach wie vor darauf, bis zum Saisonende noch ein Spiel vor eigenen Fans austragen zu können.

Da es sich anders als beim Fußball-Stadion bei den THW-Heimspielen allerdings um Indoor-Veranstaltungen handelt, stehen die Chancen der Zebras nicht ganz so gut. „Eine zeitliche Perspektive ist derzeit noch nicht absehbar“, sagt Stadtrat Gerwin Stöcken dazu, stellt aber in Aussicht: „Sobald es Lockerungsmöglichkeiten für die Hallennutzungen gibt, werden wir mit dem THW darüber sprechen, wie dies für die Wiederzulassung von Fans in der ehemaligen Ostseehalle genutzt werden kann.“

Frauen-Final-Four mit 50-prozentiger Auslastung

Andere Handball-Hallen erleben bereits in diesen Tagen eine Fan-Rückkehr. Mit Auflagen wie Maskenpflicht, Handdesinfektion und Abstandsregelungen (allerdings ohne Nachweis eines negativen Corona-Tests) kann Paris St. Germain zum heutigen Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen den THW Kiel 800 Zuschauer in die Halle lassen. Zuletzt waren im Stade Pierre de Coubertin am 15. Oktober 2020 Fans zugegen.

In der Frauen-Champions-League soll das Final Four in der Papp Laszlo Sportarena in Budapest (29./30. Mai) sogar mit 50-prozentiger Zuschauer-Auslastung (rund 6000 Fans) steigen.

Für das Königsklassen-Final-Four der Männer am 12./13. Juni in Köln plant die Europäische Handballföderation (EHF) allerdings weiterhin ohne Fans. „Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es in Deutschland und speziell in Nordrhein-Westfalen keine Grundlage dafür, dass Fans beim EHF- Final-Four dabei sein könnten“, teilte ein Sprecher auf Anfrage von KN-online mit. Sollte sich das ändern, „würden wir die Herangehensweise kurzfristig neu evaluieren“.