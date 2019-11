Am Freitagmorgen um 6 Uhr kam die Mannschaft des THW Kiel nach einer Fahrt aus Mannheim im Reisebus mit Schlafkojen in Kiel an. An Bord: ein Gefühl, das die Zebras seit exakt zwei Monaten nicht mehr erlebt hatten. Am Sonntag (19 Uhr/Liveticker auf KN-online) gastiert der FC Porto an der Förde.