Hamburg

Im Dezember 2019 warfen die Hannoveraner Recken in letzter Sekunde die Rhein-Neckar Löwen mit 31:30 aus dem Wettbewerb und zogen ins Final Four ein. Im anschließenden Sommer wechselte Kastening nach Melsungen und trifft nun auf den Verein, für den der Linkshänder von 2008 bis 2020 auf Torejagd ging. Vor einem Jahr war das Kult-Event in der Hamburger Barclaycard Arena aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt worden.

Lesen Sie auch:Pavel Horak bleibt beim THW Kiel

Zu Beginn der Woche war Kastening noch zu Besuch in Hannover und traf dabei unter anderem seine ehemaligen Mitspieler Urban Lesjak und Nejc Cehte. „Ich habe sie gefragt, ob sie schon mal im Heide-Park Soltau waren“, verriet Kastening im Anschluss. „Ich habe gesagt, dass sie dann da am Freitag hin können, nachdem sie gegen uns am Donnerstag ausgeschieden sind.“

Lesen Sie auch:Jicha und Kehrmann - Das Duell der Besonderen

Keine Spur von Rücksicht auf die alten Kollegen vom Maschsee. Deren Sportlicher Leiter Sven-Sören Christophersen hat naturgemäß etwas dagegen: „Wir haben noch keinen einzigen Titel auf dem Briefkopf, der Pokalsieg würde der Saison den Stempel aufdrücken.“ Hannovers Rückraumspieler Fabian Böhm ergänzt: „Wir wollen es einfach mehr als die MT und wollen bei unserer dritten Final-Four-Teilnahme endlich den Pokal in Händen halten.