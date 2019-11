Nach dem knappen 30:29 am Mittwochabend im Champions-League-Spiel beim FC Porto bleibt den Handballern vom THW Kiel wenig Regenerationszeit. Am Sonntag kommt Bundesliga-Spitzenreiter Hannover-Burgdorf zum Topspiel in die Sparkassen-Arena. Porto-Matchwinner Harald Reinkind bleibt im Dauereinsatz.