Glücksburg

Der Triathlon „Ostseeman“ in Glücksburg wird im August 2022 gleichzeitig das Rennen um die Deutschen Meisterschaften in der Langdistanz. „Ich bin unheimlich stolz, dass wir den Zuschlag der Deutschen Triathlon Union zur Ausrichtung dieser Meisterschaft erhalten haben“, sagte Reinhard Husen, Initiator und Renndirektor des Ostseeman. Insgesamt werden die besten Triathleten Deutschlands in 15 Alterskategorien und in der Elitekategorie um den Titel kämpfen.

Am 7. August werden die Sportler und Sportlerinnen am frühen Morgen über den Strand in Glücksburg in die Flensburger Förde starten, anschließend auf dem Rad auf einer abwechslungsreichen Strecke um Positionen kämpfen und zum Schluss einen Marathon entlang der Promenade und durch das Villenviertel von Glücksburg laufen. Abschluss des Events ist eine große Siegerehrung mit Feuerwerk.

Ostseeman:1500 Starter erwartet

2002 wurde der Ostseeman zum ersten Mal ausgerichtet. 110 Sportler und Sportlerinnen starteten damals. Heute ist er bei vielen Triathleten fest im Wettkampfkalender verankert. Der Veranstalter rechnet mit bis zu 1500 Startern bei der Langdistanz.

„Seit fast 20 Jahren ist der Ostseeman eine feste Instanz im Triathlon-Kalender in Deutschland und hat sich über die Jahre zu einem tollen Triathlon-Event mit großem Potenzial entwickelt“, sagte Jan Philipp Krawzcyk, Vizepräsident der Deutschen Triathlon Union (DTU). „Ich freue mich daher sehr, dass wir dort im nächsten Jahr die DTU Deutschen Meister über die Triathlon-Langdistanz küren dürfen.“