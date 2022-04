Hartes Los für Deutschland: In Gruppe E trifft die DFB-Elf auf Spanien. Da sich die Setzliste für die Auslosung der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar nach der Platzierung auf der FIFA-Weltrangliste richtet, landete Deutschland nur in Topf 2. Als dritte Mannschaft wurde Japan in die Gruppe E gelost. Das finale Team der Gruppe ist entweder Neuseeland oder Costa Rica. Der finale Teilnehmer wird erst im Sommer ausgespielt.

Den Auftakt für Deutschland macht die Partie gegen Japan. Danach geht es gegen Gruppenkopf Spanien. Die dritte Partie findet entweder gegen Neuseeland oder Costa Rica statt.

Stattfinden wird die WM erstmals im Winter, vom 18. November bis zum 21. Dezember. Das Gastgeberland steht praktisch seit der Vergabe des Turniers Ende 2010 wegen der Menschenrechtslage und der Situation für ausländische Arbeiter in der Kritik. Berichte über Tausende Todesfälle auf den Baustellen des Emirats sorgen immer wieder für großes Aufsehen. Die Regierung Katars weist die Kritik zurück und verweist auf eine Vielzahl an Reformen.

Bundestrainer Hansi Flick hat schon im Vorfeld das Ziel für das Turnier in Katar ausgerufen und stapelt dabei auch nicht tief: „Jeder will dabei sein in Katar. Jeder möchte Weltmeister werden. Das ist unser großes Ziel.“ Bis zum WM-Start stehen im Juni und September noch die Partien der UEFA Nations League an. Es geht gegen Italien, England und Ungarn.

