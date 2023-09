Hoch hinaus: Mit diesen Tipps wächst Bambus im heimischen Garten

Zart, anmutig und stark zugleich. Dabei immergrün und schnell wachsend. Ob als Solitärpflanze, als Hain oder als Hecke: Bambus ist längst nicht mehr japanischen Gärten vorbehalten. Die Pflanze findet zunehmend eine Heimat in deutschen Gefilden – sei es auf Balkonen, in kleinen oder großen Gärten. Und die Pflanze wächst hier gut, obwohl sie natürlicherweise seit der letzten Eiszeit nicht mehr in Europa vorkommt. Weltweit gibt es Bambusarten, die auf Meereshöhe gedeihen, in Gebirgsregionen bis zu 4000 Metern Höhe, von den Tropen bis in gemäßigte Klimazonen.

Nicht nur in Gärten werden die Süßgräser geschätzt. Sie sind auch ein vielseitiger Baustoff, der etwa für Zäune, Möbel und vieles mehr genutzt werden kann. Trotz dieser Vorzüge gibt es aber auch Aspekte, die es zu bedenken gilt, bevor das Riesengras Einzug im Garten halten soll.

Auch in die Breite

Bambus will nicht nur schnell hoch hinaus, sondern auch in die Breite. Je nach Sorte ist sein Ausbreitungs­drang hoch. Dieses Merkmal trifft aber nicht auf jede Art zu. Vor dem Kauf sollten sich Bambusinteressierte besser genau informieren. Bei der Art Fargesia, die grundsätzlich horstig wächst, ist eine Wurzel- oder Rhizomsperre nicht nötig. Bei allen anderen Arten muss eine ausreichend große Wurzelsperre gezogen werden, denn die unterirdischen Wurzelausläufer können mehrere Meter Länge erreichen. Niedrige Bambus­arten wie Pleioblastus, Indocalamus, Sasa oder Shibataea können gut zur Unterpflanzung von größeren Gehölzen oder Phyllostachys-Hainen verwendet werden, solange eine Sperre gesetzt ist. Bambusse können überall wachsen und so die anderen Pflanzen verdrängen.

Tipp der Expertin: Als Rhizomsperre empfehle ich, eine zwei Millimeter dicke PEHD‑Folie zu verwenden. Wichtig ist, die Sperre nicht zu klein anzulegen und regelmäßig zu kontrollieren. Obwohl sie eigentlich Flachwurzler sind, gehen Bambuspflanzen notfalls weiter nach unten. Um zu verhindern, dass sie irgendwann unter der Sperre durchtauchen, sollten die Wurzeln innerhalb der Sperre rechtzeitig abgestochen werden, um Platz zu schaffen.

Im durchlässigen Boden

Der ideale Standort ist je nach Gattung und Art verschieden. Grundsätzlich haben die XXL‑Gräser eine Vorliebe für durchlässige, sandig-lehmige bis humose Böden. Dann toleriert Bambus sowohl trockene als auch feuchte Plätze. Nur Staunässe verträgt er ebenso wenig wie reine Sandböden. Die ideale Pflanzzeit ist im Frühjahr oder im Herbst. In den ersten Jahren sollten die immergrünen Gräser einen Winterschutz erhalten, um sie vor dem Vertrocknen durch Wind zu schützen. Wird Bambus im Sommer in die Erde gebracht, muss auf ausreichende Wässerung geachtet werden. Je nach Art und Sorte besitzen Bambusse unterschiedlich farbige Halme.

Tipp der Expertin: An sonnigen Standorten bietet eine Abdeckung aus Pinien- oder Kiefernrinde einen guten Hitze- und Verdunstungsschutz. Besonders Fargesien kommen so an wärmeren, sonnigeren Standorten besser zurecht.

Franziska Patrovsky ist Mitinhaberin des Fachgeschäfts Bambus-Kultur im niedersächsischen Lehrte-Steinwedel. In Ihrer Baumschule – ehemals Bambus-Informationszentrum –, die sie zusammen mit einem Kollegen betreibt, wachsen mehr als 200 verschiedene Bambusarten und ‑sorten. Seit 30 Jahren finden Asieninteressierte neben Bambuspflanzen und Fachberatung dort auch Ideen und Artikel für die Gartengestaltung. © Quelle: privat

Die Pflege

Wer oder was schnell wächst, hat einen hohen Nährstoffbedarf. Düngergaben kann man vor Austriebbeginn bis Sommeranfang austeilen. Geeignet sind stickstoffbetonte, organisch-mineralische Dünger, die zusätzlich Silizium für den Halmaufbau enthalten. Das Falllaub kann am Boden liegen bleiben und sich zersetzen. So erhält der Bambus wieder wichtige Nährstoffe. Bambus kann problemlos geschnitten werden, muss aber nicht. Alle Fargesien und auch viele Phyllostachys lassen sich sehr gut als Hecke oder als kompakter Solitär formieren. Abgeschnitten wird dabei immer nur das, was zu viel ist, also zu weit überhängt oder die gewünschte Endhöhe überschreitet.

Tipp der Expertin: Wenn man einen möglichst natürlichen Wuchscharakter erhalten will, schneidet man etwa einen Zentimeter über der Nodie – dem Knoten, der den Halm in Segmente unterteilt. Dort fällt die Schnitt­stelle am wenigsten auf. Fargesien, die als Hecke formiert werden, können allerdings durchaus auch mit einer Heckenschere geschnitten werden.

Das Für und Wider

Bambus ist ein umstrittener Gartenbewohner. Einerseits gilt Bambus inzwischen als schnell wachsender Rohstoff, der sich vielseitig einsetzen lässt, etwa als Plastikersatz oder Baustoff, und zeichnet sich sowohl durch Elastizität als auch Härte aus. Auch in Kleidung werden die Fasern verarbeitet. Zudem filtert der immergrüne Bambus dank Fotosynthese ganzjährig Kohlendioxid. Die jährlich neu wachsenden Halme verstärken den Luftreinhaltungsprozess exponentiell. Andererseits ist das Süßgras eine invasive Pflanze, die der heimischen Fauna nur wenig zu bieten hat, wie der Nabu betont. Das sei bei heimischen Heckenpflanzen wie Weißdorn, Schlehe oder Holunder anders.

Kommentar der Expertin: Bambus hat weder Blüten noch Samen. Als Unterschlupf zum Überwintern und als Nistmöglichkeit sind allerdings sowohl die hohen, dickhalmigen Arten als auch die buschigen Fargesia-Pflanzen ausgesprochen beliebt und werden von vielen Insekten, Spinnentieren und Vögeln bewohnt. Bei uns in der Baumschule brüten viele Singvögel mit Vorliebe in den Bambuspflanzen, da sie dort vor vielen Räubern gut geschützt sind.

Zarte Mitbewohner

Bambus ist auch als Zimmerpflanze oder auf dem Balkon ein Hingucker. Für den Innenraum sind tropische Pflanzen wie Bambusa multiplex oder Bambusa oldhamii geeignet. Ab Mitte Mai bis Herbst fühlen sie sich auch im Außenbereich wohl. Auf dem Balkon bieten Fargesien im Kübel viel schönes Grün. Gut geeignet ist die Fargesia ‚Jiuzhaigou‘, die langsam in die Breite wächst. Für sie sollte der Kübel aber einen Durchmesser von mindestens 50 cm haben.

Tipp der Expertin: Bambuspflanzen nehmen Wasser auch über die Blätter auf und freuen sich daher sehr über eine gelegentliche Dusche. Bei Zimmerpflanzen kann durch Besprühen eine zu niedrige Luftfeuchtigkeit ausgeglichen werden.