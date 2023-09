Eigene Ernte auch im Winter – so gelingt es

Die Hochsaison im Gartenjahr neigt sich dem Ende zu und damit auch die Vielfalt an selbst gezogenen Leckereien. Das bedeutet aber nicht, dass Hobbygärtnerinnen und -gärtner in den kalten Monaten komplett auf eine eigene Ernte verzichten müssen, sagt Burkhard Bohne. Der Gartenbauer und Klostergärtner beschäftigt sich seit 33 Jahren damit, wie sich Gärten vielseitiger und nachhaltiger gestalten lassen – und zwar über das ganze Jahr.

Über den winterlichen Gemüsegarten hat er mit „Wintergemüse anbauen“ (Gräfe-und-Unzer-Verlag) sogar ein Buch geschrieben. „Für die Aussaat von Winterklassikern wie Grünkohl, Rosenkohl oder Porree ist es jetzt im September schon zu spät, denn diese Gemüsesorten brauchen die Sommermonate zum Wachsen“, erklärt der Experte.

Genau passend ist der Spätsommer jedoch, um Salate wie Portulak, einige Kopfsalatsorten, Feldsalat, aber auch Radieschen, Spinat, Mangold oder Möhren zu säen. Auch schnell wachsende Kräuter wie Kerbel oder Senf gedeihen über den Herbst, sodass sie sich im Winter ernten lassen.

Der Boden darf jetzt nicht gedüngt werden

Das Gemüse lässt sich entweder im Haus vorziehen oder direkt ins Beet säen. Eine große Vorbereitung braucht es dafür nicht. „Genau wie man es aus dem Frühjahr oder Sommer kennt, sollte die Erde vor der Aussaat etwas gelockert werden, Wildkräuter müssen aus dem Beet heraus, und auch im Winter sollte man die Fruchtfolge berücksichtigen“, sagt der Gartenbauer.

Einen wichtigen Unterschied zur Aussaat in den warmen Jahreszeiten gibt es allerdings: Der Boden darf nicht gedüngt werden. Die Kombination aus reichhaltigen Nährstoffen und den wenigen Sonnenstunden im Herbst und Winter macht die Pflanzen krank.

In puncto Saatgut hat Bohne einen Tipp: Bei vielen Gemüsesorten gibt es im Fachhandel sowohl spezielles Frühjahrs- als auch Sommersaatgut. Weil kühle Temperaturen im Herbst denen im Frühjahr ähneln, rät der Fachmann für die Aussaat im Herbst, immer zu Frühjahrssorten zu greifen.

Für Wärme sorgen mit Vlies

Ein Gartenhaus, Frühbeetkasten oder Folientunnel sind hilfreich, aber kein Muss. Ihr Vorteil: An warmen Tagen heizen sie sich auf, die Innentemperaturen steigen. Auch in den Winternächten haben die Pflanzen es so ein paar Grad wärmer. Wer dagegen im Freiland gärtnert, sollte sich für den Winter ein Vlies anschaffen. Das kommt an bestimmten Wintertagen zum Einsatz: Während die Kombination aus eisigem Frost und Sonnenschein Eisblumen zum Strahlen bringt, endet ein so traumhafter Wintertag für Gemüsepflanzen mitunter tödlich.

Die Sonnenstrahlen kurbeln die Fotosynthese-Produktion der Pflanzen an. Dafür benötigen sie jedoch ausreichend Wasser, das der gefrorene Boden nicht liefern kann. Zusätzlich verdunstet durch das Licht mehr Wasser über die Blätter – und die Pflanze vertrocknet im schlimmsten Fall. An solchen Tagen schützt ein Vlies die Pflanzen vor Sonne, vor Verdunstung und sorgt dafür, dass der Boden etwas wärmer bleibt.

Lüften nicht vergessen, besonders an sonnigen Tagen

Für Vlies, Folientunnel und Gartenhaus gilt: Lüften nicht vergessen, insbesondere an sonnigen Tagen. Hier wird es nicht nur schön warm für die Pflanzen, sondern auch die Luftfeuchtigkeit steigt – und das schafft gute Voraussetzungen für Pilzerkrankungen. Zudem sollten Gärtner darauf achten, nicht zu viel zu wässern.

„Spätestens am Abend müssen alle Blätter trocken in die Nacht gehen, das macht es Schimmelpilzen und Rost schwerer“, erklärt Bohne. Eine Mulchschicht aus Stroh hilft, das Gemüse trockenzuhalten. Im Freiland eignet sich trockener Rasenschnitt etwas besser, da Stroh leicht wegfliegt.

Salat und Co. gedeihen übrigens auch auf Balkon oder Terrasse. Der Experte empfiehlt, möglichst große Pflanztöpfe und -kübel zu verwenden. Je kleiner der Kasten, desto schneller dringt der Frost durch die Erde. Wer auf Nummer sicher gehen möchte, schützt die Kästen in kalten Nächten mit einem Mantel aus Zeitungspapier, Jute oder Sackleinen. Auch in Kästen und Kübeln gilt: Nährstoffe müssen im Winter draußen bleiben – wer den Kasten neu befüllt, verwendet daher besser keine Balkon- oder Blumenerde, denn die ist meist vorgedüngt.

Schnecken sind in den Wintermonaten nicht aktiv

Bestimmte Voraussetzungen braucht es im Winter nicht nur für Beete und Kästen, sondern auch für die Gärtnermoral: „Wer im Winter ernten möchte, sollte eine gute Portion Geduld mitbringen“, rät Bohne. Während Salate im Sommer innerhalb weniger Wochen bereit zum Ernten sind, dauert das im Winter Monate. Bei einer Aussaat Ende September ist eine Ernte im Januar laut Bohne nicht unrealistisch. Auch die Erntemengen fallen geringer aus als im Sommer.

Bei Radieschen und Möhren etwa bleiben die Wurzeln insgesamt kleiner. Das können sich Gemüsefans zunutze machen und den Pflanzabstand verringern. Es gibt auch einen entscheidenden Vorteil für Wintergärtner: Während im Sommer die Ernte oft mit Schnecken und anderen Schädlingen geteilt wird, sind diese in den Wintermonaten nicht aktiv. Lediglich Nager oder Rotwild fallen mitunter über das Gemüse her.

Für alle ohne Garten oder Balkon hat Bohne noch einen Tipp: Egal, ob Kresse, Kohl oder Radieschen – auf einem Backblech mit Erde in der eigenen Küche lassen sich mit wenig Aufwand sogenannte Micro-Leaves, also Keimlinge, ziehen, mit denen sich Brote oder Salate toppen lassen. Im Vergleich zu Salat oder Radieschen im Garten sind diese Miniaturpflanzen auch viel schneller erntereif.