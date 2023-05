Das hilft gegen Fruchtfliegen im Sommer

Bier gegen Fruchtfliegen: Auch auf Fliegen wirkt ein kühles Bier im Sommer anziehend. Eine fast leere Flasche oder ein Glas bieten sich als Falle an. Das Gefäß mit Frischfolie überziehen und mit einem Zahnstocher kleine Löcher in die Folie piksen. So kommen die Fruchtfliegen nicht mehr raus.

Nelkenöl: Von Obstduft werden die Fruchtfliegen angezogen, intensive Öle mögen die Insekten allerdings nicht so gerne. Um Pfefferminzöl und Nelkenöl machen die Tiere für gewöhnlich einen großen Bogen. Am besten sollte das Öl in einer Duftlampe am Fenster platziert werden.