Gemüse anbauen: Welche Methoden eignen sich für Tomate, Jamswurzel und Co.?

Spätestens nach den Eisheiligen Mitte Mai ist es für Hannes Pietzner Zeit, sich um seine Batman-Tomaten zu kümmern, wie er sie nennt. Und das zieht öfter Besucherinnen und Besucher in seinen Schrebergarten im Harzvorland am Fuß eines Berges mit Burgruine darauf.

Idyllisch und innovativ zugleich präsentiert sich der Garten des ­38-Jährigen. Denn Pietzner pflanzt Gemüse etwas anders an, als es der gemeine Hobbygärtner vielleicht tut oder kennt. Sein Wissen und seine Erfahrung teilt er gern. Das sei ja das Schöne am Schrebergartenverein: Man könne voneinander lernen und gemeinsam die gegebenen Möglichkeiten vor Ort bestmöglich nutzen, sagt er. Und so fallen bei dem kleinen Rundgang im 500 Quadratmeter großen Pachtgarten Begriffe wie Terra Petra, das indianische Maya-Beet mit Kürbis, Mais und Bohnen, sowie „Hochhausbeet für kletterfreudige Jamswurzeln“ und eben Batman-Tomaten.





Vor einem Gerüst bleibt Pietzner stehen. Es erinnert an einen Barren aus dem Sportunterricht: Vier senkrechte Holzbalken sind zu einem schmalen Rechteck aufgestellt und im Boden verankert. Jeweils zwei Holzlatten spannen sich über die zwei längeren Seiten von einem Pfosten zum anderen. Darauf kommen in regelmäßigen Abständen Holzlatten. Weitere Leisten können das Gerüst von unten stützen und die kurzen Seiten stabilisieren. „Das ist recht schnell aufgestellt, und ich kann Altholz wiederverwenden“, sagt Pietzner. Aber es müsse noch tragfähig sein, denn darauf kommen seine Tomatenpflanzen – und zwar kopfüber.

Eine Pflanzfläche dreifach genutzt

Auf das so entstandene Regal – eine Höhe um die 1,80 Meter wäre ideal – werden Pflanzkübel gestellt. „Die können aus Plastik sein, was ich aber in meinem Garten vermeiden möchte, aus Filz oder Ton. Filz hat bei mir gut funktioniert, obwohl ich festgestellt habe, dass der Wind sie schneller austrocknen lässt, und ich öfter wässern muss“, sagt Pietzner. Nächstes Jahr werde er es mit Tongefäßen probieren, die hoffentlich länger Wasser speichern werden. Bei Plastiksäcken sollte man die Folie in regelmäßigen Abständen löchern, um Staunässe und somit Fäulnis zu vermeiden.

„Im nächsten Schritt bohre ich in das Pflanzgefäß von unten ein Loch. Bei Tontöpfen sind die schon da. Dann stecke ich den Tomatensetzling – Sorte nach eigener Wahl – mit der Wurzel von unten durch die Öffnung, befülle den Topf mit Erde und stelle ihn auf das Regal. Die Tomate baumelt dann nach unten durch eine der Holzlücken“, erklärt er. So wachse die Pflanze kopfüber und habe Richtung Boden Platz zum Strecken. „Durch den Topf über sich ist die Pflanze geschützt, die Früchte entwickeln sich prima, und ich kann sie sogar bis in den Oktober hinein ernten“, ergänzt der experimentierfreudige Gärtner. Gespannte Bindfäden helfen den Tomatenpflanzen beim Wachsen nach unten.

Oben in dem offenen Topf finden Basilikum, Petersilie und Koriander Platz. Die fühlen sind in Bodennachbarschaft mit den Tomaten wohl und schmecken zusammen auch gut. Weiteres Plus: Die Tomaten nehmen etwas den Geschmack der Kräuter an.

Auch Erdbeeren oder Blumen können darunter wachsen

Unten auf dem Boden steht Raum für andere Pflanzen zur Verfügung, „beispielsweise Lauch und Zwiebeln. So wächst quasi eine komplette Mahlzeit übereinander“, sagt Pietzner mit breitem Lächeln. „Pragmatisch, praktisch, gut und lecker. Natürlich können auch Erdbeeren oder Blumen unter den Batman-Tomaten wachsen. Wie man mag.“

Ob man bei der Erde für den Topf etwas beachten müsse, fragt einer der Gartenbesucher. Auch hier teilt Pietzner, gebürtiger Berliner und dort eng mit dem Urban Gardening verbunden, seine Erfahrung gern: In zwei Teile Anzuchterde mischt er einen Teil Sand, um die Erde feuchter zu halten. Gleichzeitig gibt der Sand dem Topf mehr Gewicht. Im Harz mit seinen gelegentlichen Stürmen ist das wichtig. Zudem gebe er Hornspäne als Langzeitdünger hinzu sowie Kalium und Magnesium, um den Boden zu nähren.

Die kleine Gartenreisetruppe nickt und folgt ihrem Gastgeber zu dessen zweitem Lieblingsort im Garten: zur Behausung der Jamswurzel, auch bekannt als Lichtwurzel. Für Pietzner ein besonders gesundes Gewächs. In China wird es seit Jahrhunderten als Nahrungsmittel verwendet, ähnlich einer Kartoffel. Zunehmend entdecken westliche Kulturen die positiven Eigenschaften der Wurzel. Doch die Jams (auch Yams) ist eine Diva mit speziellen Ansprüchen an ihren Gärtner.

Der Sonne entgegen im Hochbeet

Sie wächst gern lang, und zwar in beide Richtungen. In die Höhe kann sie bis zu sechs Meter hinaufstreben – eine Rankhilfe mit langen Stangen oder Astschnitten ist daher ratsam – und bis zu zwei Meter in den Boden. Im normalen Bodenanbau würde man nur mit einem Bagger die empfindlichen Knollen ernten können. Daher hat sich ein übermannshohes, recht schmales Hochbeet als geeignet herausgestellt. Wichtig: Das Konstrukt muss zerlegbar sein, um im Herbst die Wurzeln ernten zu können. Dafür hat Pietzner eine Art Tür installiert. Einige Bretter hat er miteinander verbunden, mit einem Scharnier auf der einen Seite des Holzbeetes befestigt und auf der anderen Seite mit Schrauben verschlossen.

Gesunde Knolle Die Jamswurzel (Dioscorea batatas) ist botanisch gesehen eine Knolle, die voller Power steckt. Daher wird sie in vielen Kulturen als Heilpflanze betrachtet. In der traditionellen chinesischen Medizin wird beispielsweise beschrieben, dass Jams Eigenschaften besitze, die den Geist und überhaupt die allgemeine Energie steigern. Die Wurzel soll unter anderem entzündungshemmend, krampflösend, verjüngend und hormonregulierend wirken. Es gibt mehr als 800 bekannte Sorten. In Europa wird die Lichtwurzel erst seit dem vergangenen Jahrhundert gezielt angebaut.

Lichtwurzeln sind mehrjährige Pflanzen, die sich über Bulbillen, Brutknospen, vermehren. Diese werden wie Blumensamen in die Erde gelegt und bilden innerhalb eines Jahres eine zarte Wurzel aus, die als Pflanzgut für das nächste verwendet wird. Sie ist etwa ellenlang. Wer nicht so lang warten möchte, kann sich eine solche Wurzel, die schon Knospen austreibt, direkt im Fachhandel kaufen. Nach einem weiteren Jahr in der Erde erreicht die Wurzel eine Länge zwischen einem und zwei Metern und ist dann ernte- und verzehrreif.

Die Jams bekommen eine Sand-Erde-Mischung

Der „Schrank“, wie Pietzner sein Jamshochbeet nennt, wird wie bei den Batman-Tomaten mit einer Sand-Erde-Mischung gefüllt. Die Lichtwurzeln lieben fruchtbare, humose Erde wie Bioschwarzerde. Die Wurzeln kommen dann horizontal in das oberste Drittel des Beetes, werden großzügig angegossen und mit etwa 15 Zentimetern Erde bedeckt. Eine Mulchschicht bildet den Abschluss, um auch hier ein Austrocknen zu verhindern. „In unserem Klima sollten wir Jamswurzeln am besten erst setzen, wenn wir keine Nachtfröste mehr haben“, rät Pietzner.

Er könnte stundenlang weiter seine Erfahrungen teilen. Aber es zieht ihn ins Beet: „Machen, ausprobieren und staunen“ ist sein Motto.