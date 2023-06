Wie gefährlich sind Dachgeschosswohnungen bei großer Hitze - und was hilft?

Die meisten Menschen mögen den Sommer. Wenn es dann aber so richtig losgeht und sich Wohnungen und Häuser dank hoher Außentemperaturen aufheizen, kann sich der ein oder andere flüchtige Gedanke nach etwas kühlem Wind einschleichen. Und das gilt auch für dieses Jahr: Für einige Bereiche in Deutschland wurden bereits Hitzewarnungen herausgegeben, erklärt Professor Andreas Matzarakis vom Zentrum für Medizin-Meteorologische Forschung des Deutschen Wetterdienstes (DWD). „Diese Hitzewarnungen zeigen, dass alle Kriterien gegeben sind, dass die Hitze die Menschen beeinflussen kann“, sagt Matzarakis.

Warum sind Dachgeschosswohnungen im Sommer so warm?

Die Auswirkungen der Hitze bekommen vor allem auch die Bewohnerinnen und Bewohner von Dachgeschosswohnungen zu spüren. Aber woran liegt es eigentlich, dass die Temperaturen in diesen Wohnungen so hochklettern? „Das liegt daran, dass Dachgeschosswohnungen viel mehr Sonne abbekommen als eine vertikale Fläche“, erklärt Matzarakis. Das erklärt sich durch den Winkel, mit der die Sonne auf das Dach einfällt – die Dachgeschosswohnung bekomme beim Höchststand der Sonne besonders früh und besonders lange viel Wärme ab.

Hohe Temperaturen am Tag können dazu führen, dass wir uns schlapp und müde fühlen. Gefährlich sind aber vor allem die hohen Temperaturen in der Nacht, erklärt Matzarakis. Und zwar besonders dann, wenn die Temperaturen über mehrere Nächte hinweg nicht sinken. „Das stellt irgendwann eine Dauerbelastung des Körpers dar“, so Matzarakis. Der Körper habe dann nicht mehr die Möglichkeit, zur Ruhe zu kommen und kann überhitzen.

Für wen die Hitze gefährlich ist und was passieren kann

Wer dann nicht genug trinke, sich zu viel bewege oder sich nicht gesund ernähre, setze sich damit einem Risiko aus. Menschen, die krank oder älter sind, Kinder oder Schwangere können zwar besonders unter den hohen Temperaturen leiden, weil ihnen oft die Anpassungsfähigkeit an die Hitze fehlt, erklärt Matzarakis. Aber auch alle anderen Menschen können unter gesundheitlichen Einschränkungen leiden, wenn die Temperaturen über mehrere Tage sehr hochklettern. „Hitze betrifft nicht nur ältere Menschen“, sagt der Experte. Matzarakis gibt außerdem zu bedenken, dass dieses Problem nicht einfach verschwinde, sondern durch den Klimawandel noch bedrohlicher werde.

Menschen, die zu lange zu viel Hitze abbekommen, können verschiedene gesundheitliche Probleme bekommen – in einigen Fällen kann es sogar lebensbedrohlich werden. Laut Matzarakis kann es zu einem Flüssigkeitsmangel (Dehydrierung), anhaltenden Erschöpfungszuständen, massiven Herz-Kreislauf-Störungen, Sonnenstich und Hitzschlag kommen. Außerdem könnten sich bestehende Krankheiten durch die Wärmebelastung verschlechtern. Generell gilt: Je anfälliger ein Mensch ist, desto mehr setzt ihm auch die Hitze zu.

Was man dagegen tun kann

Wer die Möglichkeit für bauliche Veränderungen hat, kann am besten vorsorgen, damit die Innenräume sich nicht so aufheizen. „Eine gute Isolierung ist das A und O“, sagt Matzarakis. Das gelte nicht nur für die Wände, sondern auch für die Fenster. Denn hier komme die meiste Wärme in die Wohnung.

Davon abgesehen empfiehlt der Experte, für einen guten Luftaustausch zu sorgen und ausreichend zu lüften - das mache allerdings nur Sinn, wenn es draußen kühler als in der Wohnung sei. Durch den Winkel der Sonneneinstrahlung bekommen Menschen in Dachgeschosswohnungen nämlich schon sehr früh viel Sonne ab. Das Lüften empfiehlt sich daher nur am sehr frühen Morgen und am sehr späten Abend. Danach sollten die Fenster, wenn möglich, mit Jalousien verdunkelt werden, damit die Sonne nicht ins Zimmer strahlen kann.

Nachbarschaftshilfe in Anspruch nehmen

Matzarakis empfiehlt außerdem zu Kühlungsmaßnahmen am Körper. Das fange bei der Ernährung an – leichte Kost und viel Flüssigkeit –, aber auch das Kühlen vom Bettlaken sei eine gute Möglichkeit, für einen erholsamen Schlaf zu sorgen. Auch wenn mittlerweile bekannt sein dürfte, dass der Ventilator die Luft im Raum nicht herunterkühlt, empfiehlt Matzarakis das Gerät. „Ein Ventilator verbraucht wenig Strom und kann bei Temperaturen bis zu 35 Grad für eine Abkühlung sorgen“, so der DWD-Experte.

Matzarakis rät zudem, die Hitzeschutzwarnungen zu abonnieren – die Meldungen können auch über eine App aufs Handy kommen. Gerade älteren oder kranken Menschen, die in Dachgeschosswohnungen wohnen, empfiehlt Matzarakis außerdem die Nachbarschaftshilfe. Das kann der nette Student sein, der in der Wohnung unter einem wohnt – online finden sich mittlerweile aber auch viele Angebote von Menschen, die ehrenamtlich helfen möchten. Sie können an heißen Tagen anstrengende Aufgaben wie Einkäufe oder Botengänge erledigen.