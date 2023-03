Gemüseanbau auf dem Balkon: So pflanzen Sie Kartoffeln im Topf an

Kartoffeln im Beet pflanzen

Gut zu wissen: Bei der eigenen Kartoffelzucht im Beet gehen Hobbygärtner ähnlich vor. Die Knollen kommen hierbei am besten in sandige und sandig-lehmige Böden. Schwerere Böden müssen aufbereitet werden. Dafür empfiehlt sich Kompost. Alle Böden müssen vor dem Pflanzen noch mal gelockert werden. Die vorgetriebenen Knollen werden in zehn Zentimeter tiefe Furchen gelegt. Darüber kommt eine dicke Schicht Erde. Wer seine Pflanzen vor Spätfrost schützen will, der in Deutschland bis Mitte Mai möglich ist, greift außerdem zu licht- und wasserdurchlässigen Wachstumsfolien als Hilfsmittel. Wenn die Pflanzen krautige, oberirdische Triebe zeigen, gilt dann: immer wieder Erde aus den Zwischenräumen nehmen und direkt an die einzelnen Pflanzen geben. Sie wachsen dann also auf Wällen. Bei einer Bodentemperatur von 15 Grad entwickeln sich die Knollen am besten. Doch die robust wirkenden Bodenfürchte sind während der Reife auch sensibel: In kühlen oder besonders warmen Sommern mit Temperaturen über 30 Grad hören sie auf zu wachsen.