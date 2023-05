Keine Chance dem Apfelwickler, volle Kraft für Rittersporn und Vergissmeinnicht

Im Juni macht die Natur Tempo: Im Mai noch überragen kleine Tomaten je nach Sorte bereits ihre Spiralstäbe, und die Rosen geben mit ihrer Blüte alles. So weit, so schön. Aber: Kaum sind im Gemüsebeet Salat und Kohlrabi geerntet, erobern auch so manche Wildkräuter die Fläche.

Dass ein Garten immer ein wenig anders aussieht als geplant, ist normal. Seien Sie also nicht so streng mit sich selbst und beobachten Sie die Bienen in den Blüten des kleinen Ehrenpreis, den Sie nie gepflanzt haben. Und das Unkraut im Gemüsegarten? Jäten Sie am besten nach einem Regenschauer: Aus feuchter Erde lassen sich Wurzeln viel leichter herausziehen, und dann macht diese vermeintlich lästige Arbeit sogar Spaß. Zumindest ein bisschen. Auf die freie Fläche könnten Sie noch den ganzen Monat über Buschbohnen säen: Die wachsen noch schneller als viele Wildkräuter und verbessern nebenbei den Boden.

Rhododendren pflegen

Nach der Blüte ist vor der Blüte. Bei den meisten Sorten ist die spektakuläre Pracht gegen Ende des Monats vorüber. Sobald die Rhododendren verblüht sind, tanken sie wieder Kraft für die nächste Saison. Mit Spezialdünger für diese kalkempfindlichen Gehölze sorgen Sie schon in diesem Jahr für das nächste Farbfeuerwerk. Anders als im Frühjahr reicht im Sommer eine halbe Portion völlig aus.

Ein Rückschnitt ist nicht nötig. Wer mag, knipst stattdessen Verblühtes ab: So bilden die Pflanzen keine Samen und sehen gepflegt aus. Bei großen Büschen, die über zwei Meter hoch gewachsen sind, ist das kaum möglich. Bleiben Sie also gelassen, wenn Sie diese Fleißarbeit nicht leisten können oder möchten.

Apfelwickler abfangen

Im Januar haben wir Ihnen empfohlen, die Rinde des Apfelbaums abzubürsten. Mit dieser einfachen Maßnahme entfernen Sie einen Teil der dort überwinternden Puppen des Apfelwicklers. Das Bekämpfen oder zumindest Reduzieren des Befalls lohnt sich, denn dieser Falter tritt so häufig auf, dass er seine Eier mit etwas Pech in nahezu jeden Apfel legt. Dadurch werden die Früchte wurmstichig, lassen sich nicht mehr lange lagern und müssen schnell verarbeitet werden.

Kräuter stutzen und nutzen Salbei, Minze, Melisse und Oregano entwickeln in trockenen und sonnigen Schönwetterphasen ein intensives Aroma. Sollte der Juni sich von dieser Seite zeigen, können Sie diese Kräuter schon jetzt für den Wintervorrat ernten: Schneiden Sie die Pflanzen kräftig – um rund zwei Drittel – zurück und hängen Sie die Kräutersträuße an einem dunklen und trockenen Ort zum Trocknen auf. Angenehmer Nebeneffekt: Die Kräuter treiben wieder aus und wachsen kompakt weiter. Wenn Sie mehrere Exemplare haben, schneiden Sie die Kräuter nicht gleichzeitig, sondern im Abstand von zwei bis drei Wochen. Dann haben Sie zusätzlich zum getrockneten Vorrat noch den ganzen Sommer genug frische Kräuter und können nach Bedarf ernten.

Ein zweiter Schritt zur Bekämpfung folgt im Frühsommer: Schneiden Sie einen rund 20 Zentimeter breiten Streifen aus Wellpappe zu und binden Sie diesen in einer Höhe von ungefähr 50 Zentimeter so eng wie möglich an den Stamm. Darunter verstecken sich die Raupen des Apfelwicklers, die ab Juli aus den Äpfeln herauskriechen. Die erste Generation des Apfelwicklers hat die Früchte dann zwar schon durchbohrt, aber die Anzahl der zweiten Generation wird durch die Falle reduziert. Der Pappring bleibt bis einschließlich September am Baum. Wenn er aufgeweicht ist oder schon viele Raupen gefangen wurden, nehmen Sie ihn ab und ersetzen Sie ihn durch einen neuen.

Rückschnitt für Rittersporn

Das begehrte Blau dieser Prachtstaude gehört zu den Höhepunkten der Gartensaison. Sie haben es geschafft, Ihren Rittersporn (Digitalis) vor Schnecken zu schützen und zur Blüte zu bringen? Gratulation! Vielleicht gelingt Ihnen auch das Kunststück, ihn ein zweites Mal zum Blühen zu bringen: Schneiden Sie verblühte Triebe knapp über dem Boden ab und versorgen Sie die Pflanze mit einer Schaufel Kompost. Mit etwas Glück und Geduld blüht der Rittersporn dann ein zweites Mal im Spätsommer. Diese Nachblüte fällt zwar nicht ganz so üppig wie im Frühsommer aus, aber allein der ungewöhnliche Zeitpunkt und das besagte Blau sind einen Versuch wert.

Vergissmeinnicht säen

Ein umwerfendes Himmelblau bietet nicht nur der Rittersporn, sondern auch das Vergissmeinnicht. Schon ab April und bis in den Juni hinein öffnet es seine winzigen Blüten. Obwohl Myosotis sylvatica zu den Zweijährigen gehört, eta­bliert es sich dauerhaft im Garten, denn nach der Blüte versamt es sich selbst. Wer von diesem blauen Blütenschleier nicht genug haben kann, kauft Samentütchen und sät die Körnchen in Schalen mit Aussaaterde. Die Schalen bleiben an einem halbschattigen Standort draußen stehen und werden gleichmäßig feucht gehalten. Zu dicht stehende Pflänzchen vereinzeln Sie nach der Keimung in eigene Töpfe.

Sind sie im Spätsommer gut durchwurzelt, setzen Sie die Vergissmeinnichtpflanzen an einen sonnigen bis halbschattigen Standort ins Beet. Im nächsten Frühling werden sie blühen und sich selbst aussäen. Einen Teil der Samen könnten Sie im nächsten Sommer wieder ernten und gezielt selbst säen. Denn von Vergissmeinnicht kann man nicht genug haben. Sollte es an irgendeiner Stelle des Gartens doch einmal stören, lässt es sich ganz einfach jäten.