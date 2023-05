Maden in der Küche loswerden: Wie man Lebensmittelmotten bekämpft

Kleine weiße Raupen kriechen an der Küchendecke oder in Vorratsschränken: Solch ein Schädlingsbefall in der Wohnung kann viele Nerven kosten. Es gibt aber einige Tricks, wie man die Maden und Würmer fernhält. Wenn sie schon die Küche bevölkern, gibt es Hausmittel gegen die Plage.

Welche Tiere sind die Maden in der Küche?

Die Tiere in der Küche sind in der Regel Larven, also in einem frühen Entwicklungsstadium von Insekten. Die Raupen werden später dann meist zu Motten. Zu den Lebensmittelmotten, auch Küchenmotten genannt, gehören unter anderem die Mehlmotte, die Kornmotte und die Dörrobstmotte. Aber auch Fliegenlarven können in der Küche auftauchen.

Woher kommen die Maden?

An mangelnder Hygiene liegt das Auftauchen der Mottenlarven nicht. In der Regel werden sie von außen eingeschleppt, zum Beispiel mit dem Einkauf. Im Vorratsschrank vermehren sich die Tiere zunächst unbemerkt, bis sie schließlich zur Plage werden. Das kann sich in umherkriechenden Maden äußern, oder durch ausgewachsene Motten an den Wänden und Decken. Die Quelle der Larven ist oft in trockenen Lebensmitteln zu finden. Vor allem sind das Mehl, Reis, Nüsse, Hülsenfrüchte, Gewürze, Nudeln, Kekse oder Müsli.

Fliegenlarven können auch durch in die Wohnung geflogene Insekten in die Küche gelangt sein. Die Eier der Maden sind häufig auch in Blumenerde oder Tierfutter zu finden. Im Gegensatz zu Mottenlarven vermehren sich die Larven der Fliege vor allem in Lebensmitteln mit viel Proteinen und Zucker. Gammeliges Obst und Fleisch sind potenzielle Herde der Schädlinge.

Wenn die Larven und Motten vermehrt auch in anderen Räumen auftauchen, gibt es möglicherweise eine andere Quelle. Zum Beispiel kann es sich bei ihnen dann um Kleidermotten handeln.

Wie verhindert man den Madenbefall in der Küche?

Um nicht erst reagieren zu müssen, wenn es schon zu spät ist, bieten sich einige Tricks an, mit denen Larven aus der Küche ferngehalten werden können.

Wer große Mengen an Lebensmitteln auf Lager hat, ist anfälliger für Raupen. Deshalb sollte man nur notwendige Lebensmittel in der Küche haben und die Größe des Lagers kritisch hinterfragen.

Geöffnete Packungen sollte man umfüllen, zum Beispiel in Plastikdosen oder verschließbare Gläser . Beim Umfüllen kann frühzeitig ein Schädlingsbefall erkannt werden. Und durch gut verschlossene Behälter dringen keine neuen Larven ein.

Es hilft, die Vorräte regelmäßig zu überprüfen . Die Plage kann man so in einem frühen Stadium erkennen und bekämpfen.

Ebenfalls hilfreich kann auch ein spezieller Insektenschutz am Fenster sein, der als Gitter oder Rollo vor dem Fenster montiert wird. Durch die engmaschige Schutzvorrichtung wird verhindert, dass Insekten in die Wohnung eindringen können.

Wie bekämpft man die Maden in der Küche?

Reagiert man nicht konsequent auf den Madenbefall, können sich die Raupen immer wieder ausbreiten. Man sollte sich deshalb Zeit nehmen und gründlich die Küche säubern.