Rauchverbot in Außengastronomie auf Mallorca aufgehoben

Für die meisten Touristinnen und Touristen dürfte das Coronavirus in ihrer diesjährigen Urlaubsplanung keine Rolle mehr gespielt haben. Und doch hängt eine Änderung zur Sommersaison 2023 noch damit zusammen. Denn eine der letzten Corona-Maßnahmen in Spanien galt auf der beliebten Urlaubsinsel noch immer.

Das Rauchverbot in den Außenbereichen von Lokalen bestand auf den Balearischen Inseln offiziell seit August 2020. Mit dem Wegfall der letzten Schutzmaßnahmen entschied die Balearische Regierung, auch das Rauchen in der Außengastronomie wieder zu erlauben, das berichtet die „Mallorca Zeitung“ unter Berufung auf eine Sprecherin des Gesundheitsministeriums.

Rauchverbot wurde nicht streng kontrolliert

Offiziell bestand das Rauchverbot bis zum 5. Juli 2023 weiter, Verstöße wurden jedoch kaum geahndet. Zuletzt war es jedoch durch eine Sonderregelung entschärft worden. Diese besagte, dass Menschen, während sie eine Zigarette rauchen, nicht herumlaufen dürfen – außerdem war ein Mindestabstand von zwei Metern zu umstehenden Personen gefordert.

An anderen Orten auf Mallorca bleibt das Rauchverbot allerdings bestehen, so haben erst vor einigen Monaten weitere Gemeinden erklärt, dass an ihren Stränden nun nicht mehr gequalmt werden darf. Das geht auf die Initiative „Platges sense fum, platges saludables“ (auf Deutsch etwa: Rauchfreie Strände sind gesunde Strände) der balearischen Gesundheitsbehörde zurück. Mittlerweile ist das Verbot an 15 Stränden erlassen worden.

Balearische Krebshilfe fordert Rauchverbot beizubehalten

Bereits im Mai 2023 startete die balearische Krebshilfe eine Kampagne, in der sie Lokale und Bar auf Mallorca dazu aufforderte, das Rauchverbot in den Außenbereichen trotzdem aufrechtzuerhalten.

Den Aufruf gefolgt sind bisher die Bar Bosch, die Bar España Ca‘n Vinagre, die Cafetería Jardín de la Real, das Restaurante Brisas del Mediterráneo, die Bar Ca‘n Rafael und das Restaurante Playa Marina, wie die „Mallorca Zeitung“ berichtet. Hier besteht also weiterhin in der Außengastronomie ein Rauchverbot.

