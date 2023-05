Minisolaranlagen auf dem Balkon: Wie funktionieren sie und für wen lohnen sie sich?

Kostenfrei bis 12:33 Uhr lesen

Boot für die Feuerwehr

Wenn Badegäste zum Beispiel auf dem Itzstedter See in Not geraten, werden künftig auch die Kameraden der Feuerwehr Itzstedt in der Lage sein, schnell zu helfen. Der Wehr steht nun ein kleines Rettungsboot zur Verfügung.