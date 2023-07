Mystisches Grün: So hegen und pflegen Sie einen Moosgarten

Moosgärten haben etwas Mystisches. Grün schillern sie in unterschiedlichen Tönen, so intensiv, dass es fast unwirklich scheint. Die weichen Pflanzen kriechen über den Boden, ziehen sich an Baumwurzeln hoch, überwuchern Steine wie ein natürlicher Filz. Man möchte am liebsten mit der Hand in den dichten grünen Teppich greifen, die feinen Pflanzenfasern auf der Haut spüren.

Doch das ist nicht überall so: Während Moosgärten im asiatischen Raum sehr verbreitet sind, verbinden die Deutschen Moose eher mit Wald, Blumengestecken – oder dem Vertikutierer. „In unserer Kultur kennen wir Gärten ganz klassisch als Blumen- oder Nutzgärten, Moose haben da eher keinen Platz“, sagt Heiko Voß, Landschaftsarchitekt und Spezialist für Moosgärten.

Mit Moos wirken kleine Flächen größer

In Japan und anderen asiatischen Ländern sind Menschen dagegen an Moose als Pflanzen gewöhnt: „Viele Wälder sind dort stark bemoost, das liegt unter anderem an den klimatischen Bedingungen wie der hohen Luftfeuchtigkeit“, so der Experte. Moos findet sich dort daher traditionell nicht nur in privaten Gärten, sondern sogar in vielen Tempelgärten. Wer sich ein Stück Asien nach Hause holen oder seinen Garten abseits der Masse gestalten möchte, legt einen eigenen Moosgarten an. Der Stil ist minimalistisch. Das Auge darf innehalten, genießen, auftanken. Außerdem lassen die grünen Gewebe kleine Flächen größer erscheinen. Eben dieses Spiel mit Perspektiven ist in japanischen Gärten ein klassisches Element.

In Asien sind Moospflanzen ein zentrales Gestaltungselement. © Quelle: IMAGO/Lukiyanova Natalia

Moos nimmt Feinstaub auf

Dazu kommt, dass die dichten Bodendecker nicht nur im Sommer schön aussehen, sondern das ganze Jahr über grünen. Die Pflege und Kultur von Moosen ist mit anderen Pflanzen kaum vergleichbar. Ihre Wurzeln dienen vor allem zum Haften, etwa auf Steinen oder Felsen. Nährstoffe und Wasser nehmen sie über ihre Oberfläche auf. Die meisten Moose fühlen sich an halbschattigen Orten wohl. Sie brauchen viel Feuchtigkeit, können aber auch trockene Perioden überstehen – die Pflanze zieht sich in sich zurück. Sie kümmert, vertrocknet aber im Gegensatz zu den meisten anderen Pflanzen nicht. Sobald wieder ausreichend Wasser zur Verfügung steht, treiben die Moose erneut aus und kehren zurück zu ihrer alten Pracht.

Macht sie das zu einer resistenten Pflanze für die immer trockeneren Sommer in Deutschland? Laut Voß sollten Moose im Garten an heißen Tagen etwa dreimal gewässert werden. Allerdings reicht ein feiner Sprühnebel über einen kurzen Zeitraum von etwa 15 Minuten. Im Gegensatz zu Rasenflächen brauchen die Pflanzen damit weniger Wasser. Und sie haben einen positiven Nutzen: Über ihre Oberfläche nehmen sie nicht nur Wasser und Nährstoffe, sondern auch Feinstaub auf. Damit verbessern sie die Luftqualität wie keine andere Pflanze.

Unter Bäumen mit kleinen Blättern fühlen Moose sich wohl

Wer zu Hause einen Moosgarten anlegen möchte, hat es allerdings nicht ganz einfach: Es gibt nur wenige Experten, die sich mit dieser Art der Gartengestaltung auskennen. Daher braucht es etwas Zeit, Geduld und Lust, sich in das Thema einzulesen. Dazu kommen Hürden bei der Beschaffung der Moospflanzen: „Im Gegensatz zu japanischen Gärtnereien führen deutsche Händler in der Regel kein Moos“, sagt Voß. Zudem wachsen Moose langsam. Bis eine dichte Fläche besiedelt ist, kann es einige Jahre dauern.

Der Experte empfiehlt Hobbygärtnern, am besten dort einen Moosgarten anzulegen, wo schon erste Moospflanzen vorhanden sind. Das kann an einer nährstoffarmen Stelle unter einem Baum sein. So braucht es keine neuen Pflanzen, das Wachstum der bestehenden wird einfach gefördert. Besonders wohl fühlen Moose sich unter Bäumen mit vielen kleinen Blättern: Sie sollten Schatten spenden, aber trotzdem etwas Licht durchlassen – wie der Japanische Ahorn. Moose vertragen keinen Dünger, der verbrennt sie regelrecht – und sie vertragen sich auch nicht mit anderen Pflanzen. Hinderliche Konkurrenzpflanzen und Laub müssen deshalb regelmäßig aus dem zukünftigen Moosgarten entfernt werden.

Wer ein Moosbeet neu anlegen möchte, sucht einen Platz im Halbschatten. Der Boden muss zunächst von Pflanzen befreit werden. Eine Schicht Sand oder Torf eignet sich als Substrat. Dann folgt der wichtigste Schritt: Der Boden wird „geimpft“. „Das bedeutet, man zerreibt ein Moos auf der Fläche, sodass es sich dort verbreitet“, erklärt Fachmann Voß. Da Moos nur selten im Handel erhältlich ist, müssen Gärtner kreativ werden.

Ein Hauch von Asien im heimischen Garten

Moos einfach aus dem Wald zu holen ist dabei keine gute Idee: Grundsätzlich gilt im Wald die sogenannte Handstraußregelung. Das heißt: Jeder darf laut Bundesnaturschutzgesetz Pilze und Pflanzen wie Kräuter oder Moose in geringen Mengen für den persönlichen Bedarf mitnehmen. Allerdings gibt es Pflanzenarten, die unter Naturschutz stehen, wie Torfmoosarten oder Weißmoose – die dürfen nicht gesammelt werden. Voß rät, mit einem Förster vor Ort zu sprechen.

Manchmal haben befreundete Gärtner auch kleinere Mengen Moos übrig. Viel mehr braucht es zum Impfen der Böden auch nicht. Grundsätzlich eignet sich dafür jedes Moos. Wer dagegen eine kleine Fläche im Garten direkt mit Moos belegen möchte, sollte Frauenhaarmoose verwenden. Viele kennen diese Moose unter dem Namen Sternmoose. Sie lassen sich an ihrem Ursprungsort in einer stabileren Schicht lösen und am neuen Ort auflegen. Andere Arten sind dafür nicht fest genug oder fliegen weg.

Wer den Moosgarten gut pflegt und Geduld hat, kann sich so nach einigen Jahren an einem Hauch von Asien erfreuen – und an einem prachtvollen Grün.