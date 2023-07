Gartenexpertin gibt Tipps: So stellen Sie Pflanzenjauchen selbst her

Schwester Christa Weinrich hat im Garten der Benediktinerinnenabtei Fulda viel zu tun. Zu ihren zahlreichen Arbeiten gehört zum Beispiel das Ansetzen diverser Pflanzensäfte. Sie dienen als Dünger und Pflanzenschutzmittel, mit denen im Kloster gearbeitet wird, um Pflanzen zu stärken und bei Krankheiten oder Schädlingsbefall zu helfen. „Biologischer Gartenbau ist uns wichtig“, sagt die Nonne und Autorin mehrerer Gartenbücher. „Bei meinem Gartenbaustudium in den 1980er-Jahren war das noch ein belächeltes Thema.“

Heute interessieren sich immer mehr Hobbygärtner und Hobbygärtnerinnen dafür. Auch wenn Brennnesseljauche beliebt und bekannt ist und gute Erfolge erzielt, gebe es noch viel mehr Pflanzensäfte, die sich leicht aus Pflanzen des eigenen Gartens ansetzen lassen, sagt Weinrich. Die Jauchen lassen sich gut auf Vorrat anlegen und können so die ganze Gartensaison über genutzt werden. Manche halten sich sogar mehrere Jahre, ohne ihre Düngekraft zu verlieren.

Schwester Christa Weinrich, geboren 1950, hat mehrere Gartenbücher geschrieben, auch „Pflanzensaft gibt Pflanzen Kraft“ (Abtei Fulda, 108 Seiten, 4,80 Euro). © Quelle: privat/Müller

Schwester Weinrich, was ist der Vorteil von Pflanzensäften gegenüber chemiehaltigen Produkten aus dem Fachmarkt?

Der große Vorteil ist, dass in den Pflanzenresten, die man verjaucht, alle Nährstoffe in dem Verhältnis enthalten sind, wie die Gewächse sie benötigen. Hinzu kommt – und das ist anders als bei den chemischen Düngemischungen –, dass in den Jauchen noch viel mehr Stoffe aus den Pflanzen gelöst werden – wie etwa Vitamine, Wuchsstoffe und Spurenelemente, die dann den bespritzen Pflanzen einen guten Schutz gegen Schädlinge und Krankheiten geben können.

Wie setze ich Pflanzenjauche an?

Das ist recht einfach. Man nimmt ein Gefäß, das sich luftdicht abdecken lässt. Das kann eine Tonne sein und kann aus Holz, Steingut, Kunststoff oder Ton bestehen. Metall- und Emaillegefäße eigenen sich nicht. Denn beim Vergären der Pflanzenjauchen entstehen organische Säuren, die das Metall angreifen. Emaillegefäße, die im Garten gebraucht werden, haben oft abgeschlagene Stellen, an denen das Metall frei liegt. Ganz intakte Emaillegefäße können allerdings genommen werden.

Der Behälter wird locker etwa drei Viertel mit dem pflanzlichen Material gefüllt. Das können Kräuter, Blätter, Gemüseabfälle oder spezifische Pflanzen sein wie Brennnessel. Wichtig ist, dass das Material grob zerkleinert wird. Dann wird das Gefäß mit kaltem Wasser, am besten mit Regenwasser, bis einige Zentimeter unter den Rand aufgefüllt. Meist nach zwei Tagen beginnt die Gärung. Im Sommer ist die Jauche besonders schnell fertig, meist nach 14 Tagen.

Wie erkenne ich, dass die Jauche einsatzbereit ist?

Während des Gärprozesses sollte man immer mal umrühren. Zweimal täglich umzurühren fördert die Gärung. Das schäumt in der Regel. Wenn es das nicht mehr tut, ist der Pflanzendünger fertig.

Wie wird die Jauche am besten eingesetzt?

Unbedingt immer verdünnt! 1:20 hat sich als gutes Mischverhältnis erwiesen. In Einzelfällen sind stärkere Konzentrationen möglich, bis zu 1:5. Aber nur, wenn der Boden sehr feucht ist oder nach der Düngung Regen zu erwarten ist. Sonst können die Pflanzen geschädigt werden.

So setzt man Tee und Jauche an und ein Um zum Beispiel Knoblauchtee herzustellen, müssen 70 Gramm Knoblauchzehen zunächst klein gehackt und mit einem Liter Wasser überbrüht werden. Nach dem Abkühlen kann die Flüssigkeit verspritzt werden. Bei Erdbeermilben und anderen pflanzenschädigenden Milben wird der Tee im Verhältnis 1:7 verdünnt und auf Pflanzen und Boden versprüht – dreimal im Abstand von jeweils drei Tagen. Nach der Ernte sollte man die Kur wiederholen. Bei Pilzkrankheiten wie zum Beispiel der Kräuselkrankheit bei Pfirsichen oder dem Grauschimmel bei Erdbeeren wird der Tee unverdünnt verspritzt. Bei Kraut- und Knollenfäule, die besonders Tomaten und Kartoffeln befallen, sollten Hobbygärtner den Tee unverdünnt wöchentlich versprühen. Auch Tomatentriebjauche lässt sich einfach selbst herstellen. Dazu ein Kilo Tomatengeiztriebe zerkleinern und in zehn Litern kaltem Wasser über zwei Wochen verjauchen lassen. Ab und zu umrühren.

Welche Nachteile haben die Pflanzensäfte?

Die Jauchen können einen starken Geruch entwickeln. Wenn man einen Nachbarn hat, der sich daran stört, kann das schon ärgerlich sein. Für den eigenen Geruchssinn ebenso. Wir haben aber festgestellt, dass der Zusatz von Steinmehl, das unter kräftigem Rühren in die Jauche eingebracht wird, das Manko deutlich reduziert. Aber auch Pflanzen können den Geruch mildern: Brennnessel, Löwenzahn, Scharfgabe, Bal­dri­an, Kamille und Eichenrinde können gesammelt, zerkleinert und fest zusammengepresst und in einem Leinentuch gebunden in das Jauchegefäß gehängt werden.

Kann man neben Pflanzenjauchen noch weitere Flüssigkeiten mit Gewächsen aus dem Garten ansetzen und nutzen?

Absolut! Brühen, Tees, Kaltwasserentzüge und Extrakte lassen sich ebenso schnell und meist einfach herstellen und vielfältig einsetzen, um Pflanzen gezielt zu stärken oder bei Schädlingsbefall zu unterstützen.

Welche Brühen oder Tees denn zum Beispiel?

Etwa Löwenzahntee. Das vermeintliche Unkraut hilft, die Qualität von Früchten zu verbessern. Dafür werden 15 bis 20 Gramm getrocknete Blüten, Blätter und Wurzeln mit einem Liter Wasser überbrüht und abgekühlt im Verhältnis von 1:5 im Frühjahr und Herbst über Boden und Pflanzen gegossen.

Sie leben und arbeiten seit Ende der 1970er-Jahre in der Abtei Fulda und können wahrscheinlich auf ein jahrhundertealtes Gartenwissen, besonders im Bereich der Pflanzensäfte, zurückgreifen, oder?

Nicht ganz. Sicherlich wurde in früherer Zeit viel mit Pflanzen gearbeitet. Chemiekeulen wie heute gab es ja nicht. Jedoch existieren kaum Aufzeichnungen darüber. Wir mussten alles neu ausprobieren und mit Pflanzensäften experimentieren.

Was ist Ihr persönlicher Pflanzensaftfavorit?

Es gibt eigentlich zwei: die Ackerschachtelhalmjauche und den Knoblauchtee. Erstere besitzt viel Kieselsäure, Mineralien und Spurenelemente. Damit lassen sich besonders gut verschiedene Pilzkrankheiten vorbeugen und behandeln. Knoblauch – und ähnlich wirken auch Zwiebeln und Schnittlauch – besitzt schwefelhaltige ätherische Öle, die eine desinfizierende und keimhemmende Wirkung haben.