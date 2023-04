Was kommt wann ins Hochbeet?

Karotten können von nun an bis in den Juni ausgesät werden. Der ideale Zeitpunkt für die Aussaat hängt von der Sorte ab. Nach ungefähr fünf Monaten sind sie bereit für die Ernte.

Zwiebelknollen bringen Gärtnerinnen und Gärtner am besten im März in die Erde. Ab August können sie geerntet werden.

Schnittlauch kann von nun an bis in den Mai ausgesät werden. Sobald das Kraut in der gewünschten Länge sprießt, ist es bereit für die Ernte. Das ist in der Regel ab Juni der Fall.