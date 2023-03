Rasen mähen nach dem Winter: Ab wann ist es sinnvoll?

Grün, dick und saftig: Viele Hobbygärtnerinnen und Hobbygärtner können es kaum abwarten, nach einem langen Winter den Rasen wieder in Schuss zu bringen. Im Winter durfte der Rasen ruhen, doch wenn der Frühling da ist, wird es allmählich Zeit für den Duft von frisch geschnittenem Gras. Bei teils noch eisigen Temperaturen in der Nacht und frostbedeckten Grashalmen sind sich viele Menschen am Frühlingsanfang jedoch unsicher, ob sie den Rasenmäher überhaupt schon aus dem Keller holen sollten.

Wann wächst Rasen nach dem Winter wieder?

Rasen fängt ungefähr ab Temperaturen von acht Grad Celsius wieder an, zu wachsen. Allerdings ist das Wachstum bei solchen Temperaturen noch recht langsam. Erst wenn die Temperaturen im Frühjahr gut 18 Grad erreichen und es ausreichend regnet, wächst der Rasen rasanter. Die Hitze im Sommer verlangsamt dagegen wieder das Tempo: Bei ungefähr 25 Grad wächst der Rasen deutlich langsamer, bei 30 Grad kommt es fast zum Stillstand. Das schnellste Wachstum erreicht der Rasen also im Laufe des Frühlings und im Frühsommer.

Ab wann kann ich den Rasen nach dem Winter mähen?

Auch wenn tagsüber vielerorts bereits Temperaturen von über acht Grad erreicht werden und das Gras wächst, heißt das noch nicht unbedingt, dass Sie den Rasen mähen sollten. Wenn Sie zu früh damit beginnen und die Blattspitzen noch nicht ausreichend abgehärtet sind, können diese bei möglichem Spätfrost beschä­digt werden. Erst wenn der Rasen hoch genug gewachsen ist, entwickelt sich das dichte, robuste und grüne Geflecht. Damit der Rasen gesund und gepflegt bleibt, sollten Sie daher erst dann Rasen mähen, wenn diese Kriterien zutreffen:

Die Höhe der Grashalme sollte ungefähr acht bis zehn Zentimeter betragen, bevor der Rasen­mäher zum Einsatz kommt. Wer nicht exakt nachmessen möchte, kann auch nach Augenmaß schätzen: Der Rasen sollte etwa doppelt so hoch wie die gewünschte Schnitthöhe sein.

Die Temperaturen sollten möglichst nicht mehr unter zehn Grad fallen, weder am Tag, noch in der Nacht. In der Regel ist dieser Zeitpunkt im April erreicht, mitunter aber auch schon Ende März. Aber natürlich kann es witterungsbedingt auch früher oder später erst dazu kommen – behalten Sie also stets die Temperaturen im Auge.

Wie oft muss ich den Rasen nach dem Winter mähen?

Der Rasen wächst je nach Jahreszeit wie gesagt unterschiedlich schnell, gerade am Frühlingsbeginn ist das Wachstum noch recht langsam. Sie können also nach dem Winter erst mal nur bei Bedarf den Rasen mähen. Grundsätzlich wächst das Gras aber im Laufe des Frühlings immer schneller. Dementsprechend sollten Hobbygärtnerinnen und Hobbygärtner bei schnellem Wachstum auch häufiger mähen, damit der Rasen nicht zu hoch wächst. Denn das macht ihn anfälliger für Unkraut. In der Regel können Sie sich in einigen Monaten darauf einstellen, häufiger den Rasenmäher anzustellen:

Von April bis Juni wächst der Rasen für gewöhnlich angesichts seiner „Wohlfühltemperaturen“ schneller. Dann empfiehlt es sich, zwei- bis dreimal die Woche Rasen zu mähen.

Wenn das Wetter im Juli und August wärmer wird, reicht meist dagegen einmal Rasenmähen pro Woche aus.

Im September und Oktober reicht es meist ebenfalls, einmal pro Woche zu mähen. Wenn jedoch die Temperaturen sinken und bereits Frost liegt, gehört der Rasenmäher vorerst wieder in den Keller.