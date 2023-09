Sonne auf Vorrat: Was Sie über Batteriespeicher wissen müssen

Berlin. Oft produziert die heimische PV-Anlage auf dem Dach mehr Strom, als verbraucht werden kann. Statt die Energie gegen geringes Entgelt ins Netz einzuspeisen, ist es in der Regel sinnvoller, sie zu speichern und später zu nutzen. Deshalb biete sich ein Gesamtpaket an, sagt Energieberater Alexander Werner vom Bundesverband Gebäudeenergieberater Ingenieure Handwerker (GIH): „Inzwischen werden meist PV-Anlage und Batteriespeicher zusammengekauft.“

Der Markt für Speicher sei in den vergangenen Jahren immens gestiegen, bestätigt Urban Windelen vom Bundesverband Energiespeicher Systeme (BVES): „Jährlich werden rund 350.000 neue Geräte installiert.“

Die wichtigsten Fragen und Antworten zu Speichern für PV-Anlagen























Wann ist ein Speicher sinnvoll?

Vor allem dann, wenn die PV-Anlage für den Eigenverbrauch vorgesehen ist. Denn die Kilowattstunde selbst produzierter Strom kostet etwa 6 Cent. Wird sie vom Energieversorger zugekauft, müssen aktuell bis zu 40 Cent bezahlt werden. In der Regel werde mit einer reinen PV-Anlage im Durchschnitt etwa 30 Prozent des eigenen Strombedarfs gedeckt, erklärt Windelen.

Mit einem Speicher steige die Quote oft auf 60 Prozent. Bis zu 85 Prozent Eigenversorgung können es werden, wenn zusätzlich eine Wallbox fürs E-Auto sowie eine Wärmepumpe betrieben werden. Für ältere PV-Anlagen ist eine Nachrüstung sinnvoll, sobald nach 20 Jahren Betrieb die ehemals hohe garantierte Einspeisevergütung ausläuft, sich der Stromverkauf also kaum noch lohnt.

Wie arbeitet ein Speicher?

Er nimmt überschüssigen Strom auf, wenn die Sonne scheint. Sobald die PV-Anlage keine Energie mehr liefert, wird der gespeicherte Strom ins Hausnetz eingespeist. Ein Wechselrichter wandelt den Gleichstrom in Wechselstrom für die Haushaltsgeräte um. In der Regel sorge ein eingebautes Energiemanagementsystem dafür, dass der Strom optimal genutzt werde, erläutert Windelen.

Wie sollte der Speicher dimensioniert sein?

Als Faustformel gelte, dass pro Kilowatt peak (kWp), also der maximalen Leistung der PV-Anlage, eine Kilowattstunde (kWh) Speicherkapazität zur Verfügung stehen sollte, erklärt Werner. Je höher der Stromverbrauch in der dunklen Tageszeit und je größer die Leistung der PV-Anlage, desto mehr Kilowattstunden Strom sollte der Speicher aufnehmen und abgeben können.

Wer alleine lebt, kommt möglicherweise mit 3 kWh Kapazität aus. In einem Mehrpersonenhaushalt steigt der Bedarf. Soll zudem ein E-Auto geladen werden, müssen etwa 2 kWh zusätzlich eingeplant werden. Wird eine Wärmepumpe betrieben, sollte mit einem Mehrbedarf von bis zu 3 kWh gerechnet werden. „Aktuell beträgt die Kapazität der verkauften Speicher im Schnitt fast 10 Kilowattstunden“, sagt Windelen. Die Speicher sollten aber nicht zu groß dimensioniert sein, damit sie ihre Ladung über Nacht komplett abgeben können, betont Werner.

Worauf sollte bei der Anschaffung geachtet werden?

Neben der passenden Kapazität ist die Qualität entscheidend. Vor allem die Umwandlungsverluste des Wechselrichters und der Elektronik sollten möglichst gering ausfallen, schreibt Stiftung Warentest. Laut Testbericht spart ein gutes Gerät im Vergleich zu einem schlechteren jährlich bis zu 167 Euro Stromkosten. Wichtig ist, dass der Speicher auch für Lastspitzen ausgelegt ist, damit nicht teurer Strom aus dem Netz bezogen wird, sobald größere Verbraucher eingeschaltet werden.

Was ist ein geeigneter Standort?

Entscheidend ist, dass der Speicher trocken und möglichst kühl steht. Frost sollte er aber nicht ausgesetzt sein. Da die Geräte sehr schwer sind, muss eventuell geprüft werden, ob die Statik etwa auf dem Dachboden ausreichend ist. Es müsse auch nicht immer das Haus sein, sagt Carsten Körnig, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes Solarwirtschaft (BSW): „Es gibt einzelne Batteriespeicher, die in Garagen oder geschützten Außenbereichen untergebracht werden können.“

Jeder Speicher habe ein optimales Temperaturfenster, in dem er seine maximale Leistung erbringe, ergänzt Werner. „Da sich die Speicher beim Be- und Entladen erwärmen, sollten diese Temperaturen bei der Planung bedacht werden. Da kommen schon mal schnelle einige hundert Watt Wärmeleistung bei raus.“

Was kostet ein Speicher?

Über den Daumen gepeilt, kostet 1 kWh Leistung gut 1000 Euro. Dabei gilt: Je mehr Leistung, desto geringer der Preis pro kWh. In den vergangenen Jahren sei die Technologie zwar deutlich günstiger geworden, berichtet Windelen. Die Preise für Speicher seien aber stabil geblieben, weil größere Kapazitäten gefragt seien. „Außerdem ist die Qualität deutlich besser geworden“, so der Experte. Stiftung Warentest nennt einen Preis von rund 8500 Euro für das effizienteste 5-Kilowatt-System. Die beste 10-Kilowatt-Anlage kostet etwa 12.000 Euro. Zusätzlich müssen Installationskosten berechnet werden.

Wann rechnet der Speicher sich?

Stiftung Warentest ermittelte in einem Beispielhaushalt mit Speicher eine Ersparnis von bis zu 800 Euro Stromkosten im Jahr. In vielen Fällen rechne sich deshalb die Investition nach einigen Jahren – je nach Nutzerverhalten und Verbrauchsprofil, erklärt Körnig. Laut Windelen amortisieren sich Speicher mit vergleichsweise wenig Kapazität letztlich schneller.

Der Wert von Speichern lasse sich aber nicht nur in Euro beziffern, meint Werner: „Damit genießen Sie Dreiviertel des Jahres Autarkie. Außerdem müssen wir mit der Energiewende vorankommen.“ Windelen weist zudem darauf hin, dass Speicher zur Entlastung des Stromnetzes beitragen.

Welche Förderungen gibt es?

Eine Bundesförderung besteht derzeit nicht, aber es wird keine Umsatzsteuer beim Kauf von Speichern erhoben. Einzelne Bundesländer und Kommunen leisten Finanzhilfen bei der Anschaffung. Das Bundesverkehrsministerium hat gerade eine Förderung für die Kombination von Ladestation, PV-Anlage und Speicher aufgelegt.

Muss ein Speicher regelmäßig gewartet werden?

„Die meisten Systeme werden von den Herstellern per Internet kontinuierlich fernüberwacht. Ungewöhnliche Betriebszustände fallen so auf und können überprüft werden“, erklärt Körnig. Der Elektroanschluss sollte aber in regelmäßigen Abständen kontrolliert werden. Eine erhöhte Brandgefahr gehe von zertifizierten Batteriespeichern nicht aus, versichert Windelen. Laut Werner sollten die Entlüftungsöffnungen frei bleiben.

Wie lange hält ein Speicher?

Einschätzungen zur Lebensdauer seien schwierig, weil es dazu noch keine jahrzehntelangen Erfahrungen gebe, sagt Windelen. Die Angaben zu maximalen Ladezyklen seien aber ein richtiger Anhaltspunkt. „Gute Speicher halten auf jeden Fall länger, als man bisher dachte“, sagt er. Nach einigen Jahren sinke zwar oft die Leistungsfähigkeit, aber der Speicher könne noch lange weitergenutzt werden, ergänzt Werner.

Körnig weist darauf hin, dass bei vielen Systemen die Speicherkapazität modular ausgewählt und teilweise nachträglich erweitert werden könne: „In der Regel muss dies aber innerhalb bestimmter Zeiträume geschehen, damit sich die Alterungszustände der Batterien nicht zu stark unterscheiden.“

Welche Art von Speichern gibt es?

Lithium-Ionen-Speicher gelten derzeit als das Optimum. Sie sind besonders gut geeignet, wenn der Speicher oft ge- und entladen wird. In einem durchschnittlichen Haushalt ist das fast täglich der Fall. Lithium-Ionen-Speicher sind außerdem klein und kompakt, besitzen eine hohe Speicherkapazität und verzeichnen nur geringe Verluste. Expertinnen und Experten gehen deshalb davon aus, dass die Technologie in den kommenden Jahren weiterhin den Markt beherrscht.

Aber es wird auch an Alternativen geforscht, etwa an Batterien, die mit Salzwasser arbeiten und vergleichsweise umweltverträglich entsorgt werden können. Nicht auszuschließen also, dass in absehbarer Zeit neue Produkte dem Lithium-Ionen-Speicher Konkurrenz machen.