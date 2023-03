Stiftung Warentest: Wassersparende Duschköpfe lohnen sich schnell

Ausprobieren in der Kieler Innenstadt: So funktioniert Tschip

Einen Fußball möglichst als Direktabnahme und mit mehrmaligem Aufspringen in einem fahrradreifen-großen Ring versenken – so funktioniert Tschip, das drei ehemalige Fußballer aus Kiel erfunden haben. Für knapp zwei Wochen kann das Spiel in der Kieler Holstenstraße ausprobiert werden. Möglich macht das eine Zwischennutzung in einer leerstehenden Ladenfläche.