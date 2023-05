﻿Leben auf 18 Quadratmetern: Wenn selbst das Tiny House zu groß ist

Hamburg/Aalen/Mühltal. Statistisch betrachtet dürfte es in Deutschland eigentlich keine Wohnungsnot geben: Laut Umweltbundesamt (UBA) stieg die Zahl der Wohnungen allein von 2011 bis 2021 um 2,5 Millionen. Das entspricht einer Zunahme um 6 Prozent. Die Bevölkerung wuchs im gleichen Zeitraum hingegen nur um 3,6 Prozent.

Dass es trotzdem vor allem in vielen Städten einen Mangel an Wohnraum gibt, hat verschiedene Gründe: So steigt die Zahl der Singlehaushalte, außerdem ist in Ballungsgebieten Bauland längst knapp. Vor allem aber beanspruchen wir immer mehr Platz: Lag die durchschnittliche Wohnfläche pro Person 1972 noch bei gut 26 Quadratmetern, beträgt sie in Deutschland mittlerweile mehr als 50 Quadratmeter. Mit anderen Worten: Innerhalb von 50 Jahren musste die Wohnfläche in Deutschland verdoppelt werden, um den Bedarf zu decken.

Tiny Houses sind klein – und brauchen viel Fläche

Einen Gegentrend stellen Tiny Houses dar. Trotz ihrer Kompaktheit verbrauchen sie allerdings viel Fläche und Energie. Eine bessere Lösung vor allem in Städten sind Microapartments und Tiny Flats. Michael Vogt, Vorstandsvorsitzender des Bundesverbandes micro-living, bezeichnet sie gar als „Prototyp des klimagerechten Bauens und Wohnens.“ Meist handelt es sich um Neubauten, die gut gedämmt sind. Die Wohnungen benötigen auch deshalb wenig Energie, weil nur eine kleine Fläche beheizt werden muss und es kaum Außenwände gibt. Positiv auf die Umweltbilanz und Kosten wirkt sich aus, dass vergleichsweise wenig Material pro Person verbaut wird und in Fabriken vorgefertigte Elemente verwendet werden.

Mikroapartments und Tiny Flats haben laut Vogt noch einen weiteren positiven Effekt für die Stadtgesellschaft: „Dadurch wird der Wohnungsmarkt entlastet und größere Wohnungen bleiben Familien mit Kindern erhalten.“ Ähnlich argumentiert Johanna Hahn vom Anbieter i Live Group: „Durch die Versorgung von Mietinteressenten des temporären Wohnens wie Studenten und Berufspendlern stehen klassische Mietwohnungen dem längerfristigen Wohnungsmarkt zur Verfügung.“

Von Japan in die Welt

Als Keimzelle von Micro-Living gelten Wohnungen in Tokyo: Der Nakagin Capsule Tower zum Beispiel besteht aus kleinen, ursprünglich sogar portablen Wohnkapseln. Auch auf Apartmenthotels, die ursprünglich für längere Geschäftsreisen gedacht waren, geht diese Wohnform zurück. Micro-Living ist inzwischen weltweit in vielen Metropolen populär. In Singlehochburgen wie New York, San Francisco und Vancouver sind Microapartments vor allem bei rein digital Arbeitenden beliebt: Sie wohnen zentral, arbeiten im Co-Working-Space um die Ecke und sind zu Fuß oder mit dem Fahrrad mobil. Die Monatsmiete für eine Wohnung im „Carmel Place“ in Manhattan beträgt allerdings stolze 850 Euro. Deutlich günstiger ist eine Ikea-Wohnung in Shinjuku: Hier betrug die Monatsmiete zuletzt rund 80 Cent. Allerdings misst das Apartment gerade einmal zehn Quadratmeter und ist damit selbst für japanische Verhältnisse klein.

Tiny Flats sind noch selten – aber das Angebot wächst

Noch ist das Angebot in Deutschland überschaubar: Aktuell gebe es etwa 300.000 Micro-Apartments in Deutschland, darunter mehr als 50.000 Appartements für Studierende, sagt Vogt. „Der tatsächliche Bedarf ist allerdings deutlich höher. Die Nachfrage steigt seit Jahren. Das hat inzwischen auch mit dem wachsenden Bedarf an energieeffizientem und bezahlbarem Wohnen zu tun.“ Eine genaue Definition dieser Wohnform gebe es nicht, erklärt er. Charakteristisch sei jedoch, dass der begrenzte Platz bestmöglich genutzt werde. „Die meisten Micros sind deshalb wahre Raumwunder“, so Vogt. In der Regel betrage die Wohnfläche zwischen 18 und 35 Quadratmeter.

Immer mehr Wohnungsunternehmen entdecken die Marktnische für sich: Im Hamburger Stadtteil Eimsbüttel entstanden vor kurzem 71 Tiny Flats, die meisten davon sind weniger als 40 Quadratmeter groß. Die i Live Group hat weit mehr als 30 Micro-Living-Projekte realisiert, im Bau oder in Planung. In Frankfurt am Main entsteht derzeit eine insgesamt 39.000 Quadratmeter große Wohnanlage für mehr als 1100 Bewohnerinnen und Bewohner.

Microapartments und Tiny Flats bieten oft gehobenen Standard. Besonders die Langlebigkeit der Materialien habe bei deren Auswahl im Fokus gestanden, heißt es von Seiten der Neubauteam CVJ Kapital und Immobilienberatungs-GmbH. Das Unternehmen verweist zudem auf die moderne Architektur des Hamburger Gebäudes sowie die intelligenten und komfortablen Raumkonzepte.

Tiny Flats meistens möbliert

Die Wohnungen der i Live Group sind im brasilianischen Stil eingerichtet. Außerdem können Angebote gemeinschaftlich genutzt werden – vom Fitnessstudio über Learning Lounges bis zu Eventküchen. Dahinter steht die Idee, Gemeinschaft zu fördern. Außerdem sollen Ressourcen gespart werden. In vielen Micro-Living-Anlagen stehen allen Bewohnerinnen und Bewohnern Gärten und Terrassen, Fahrradhäuser und Waschmaschinen zur Verfügung.

Viele Tiny Flats werden vor allem als Kapitalanlage erworben und vermietet. © Quelle: neubauteam

Die meisten Miniwohnungen sind zumindest teilweise möbliert. Die Hamburger Tiny Flats verfügen zum Beispiel über Einbauküchen und Duschabtrennungen. Hier konnten Möblierungspakete extern hinzugekauft werden. Die i Live Group bietet den Mieterinnen und Mietern für die hochwertig vollmöblierten Apartments sogar Pakete an, die Artikel wie Putzutensilien und Bettwäsche enthalten. Das alles hat seinen Preis: „Die Nettokaltmiete liegt im Durchschnitt bei 250 Euro pro Monat“, sagt Vogt. Die Spannbreite sei allerdings groß und reiche von unter 200 Euro bis weit über 500 Euro. Hahn spricht von ortsüblichen Mieten.

Selten werden die Wohnungen gekauft, um selbst darin zu leben. In erster Linie werden sie als Kapitalanlage erworben und vermietet. Die Mieterinnen und Mieter seien meist Studierende, alleinlebende Seniorinnen und Senioren, junge Arbeitnehmende sowie Menschen, die zur Arbeit pendeln, erklärt Vogt: „Young Professionals schätzen die meist zentrale und sehr praktische Möglichkeit, quasi im ‚Plug-and-Play-Verfahren‘ zu wohnen.“ Sie könnten schnell und bequem in ein neues Zuhause ziehen, ohne sich um die Einrichtung kümmern zu müssen.

Temporär und schnell bezugsfähig

„Die hauptsächliche Zielgruppe sind aufgrund der Wohnungsgröße Einzelpersonen. In größeren Einheiten leben natürlich auch Paare“, schreibt die Neubauteam CVJ Kapital und Immobilienberatungs-GmbH. Für eine Familie seien diese Wohnungen aber zu klein. Dass diese Aussage nicht grundsätzlich zutreffend ist, beweist eine Familie in Frankfurt, die sich auf dem Instagram-Kanal @frau.wonnevoll präsentiert: Sie lebt zu fünft in einer Einzimmerwohnung. Die drei Kinder schlafen auf einer Hochebene im Flur, das Zimmer wird multifunktional zum Essen, Schlafen und Spielen genutzt. Alles ist aufs Notwendigste reduziert.

Minimalismus spielt bei der Entscheidung, in eine Miniwohnung ziehen, mitunter eine große Rolle: „Tatsächlich gibt es immer mehr Menschen, die überflüssigen Ballast abwerfen und deshalb gerne auf kleinerer Fläche perfekt eingerichtet, mit etwas Service und zentral gut leben wollen“, sagt Vogt. Meistens sind aber pragmatische Gründe ausschlaggebend: So erfordert der Arbeitsmarkt zunehmend eine hohe Mobilität und Flexibilität. „Dementsprechend wächst das Interesse an temporärem und damit schnell bezugsfertigem Wohnraum“, sagt Hahn.