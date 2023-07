Wasserverbrauch im Haushalt: Höchste Zeit, die Spartaste zu drücken

Im langjährigen Mittel viel zu warm und trocken: So lautete die Wetterbilanz für den vergangenen Juni. Damit setzte sich die Tendenz fort, dass in Deutschland zunehmend weniger Niederschlag fällt. Inzwischen müsste es fast ein Jahr lang durchregnen, um die Dürremonate der vergangenen Jahre auszugleichen. Trinkwasser sei eine knappe Ressource, die nicht unbegrenzt zur Verfügung stehe, warnt Christian Rutkowski vom Umweltverband BUND: „Unser Ziel muss es deshalb sein, die Verfügbarkeit von Trinkwasser nachhaltig, also auch mit Blick auf nachfolgende Generationen und auf sich verändernde Niederschlagsmengen, zu sichern.“

Ist die Versorgung mit Trinkwasser in Gefahr? Auf weite Teile Deutschlands trifft das aktuell nicht zu. Allerdings seien in vielen Regionen die Grundwasserstände deutlich gefallen, erklärt Corinna Baumgarten vom Umweltbundesamt (UBA): „In trockenen Sommermonaten gab es bereits regionale Engpässe bei der Trinkwasserversorgung.“ Im vergangenen Jahr hatten zehn Prozent der Wasserversorgungsunternehmen die Versorgung zeitweise eingeschränkt oder sogar komplett eingestellt. „In Gebieten mit schlechter Grundwasserneubildung ist es besonders wichtig, mit der Ressource Wasser acht- und sparsam umzugehen“, betont Rutkowski. Trinkwasser wird zu 70 Prozent aus Grundwasser bezogen. Dieses sollte nicht durch Pestizide oder Phosphor in Düngemitteln verunreinigt werden.

Kein Pool, Pflanzen nur sparsam wässern, Leckagen beseitigen

Wofür wird im Haushalt Wasser benötigt? Jede Person verbraucht am Tag im Schnitt knapp 130 Liter. Rund 27 Prozent davon fließen durch die Toilettenspülung. 36 Prozent werden für die Körperpflege, insbesondere fürs Baden und Duschen, verwendet. Wäsche waschen, Putzen und Geschirrspülen machen zusammen 24 Prozent des täglichen Bedarfs aus. Fürs Essen und Trinken fallen lediglich 4 Prozent des Wasserverbrauchs an. Sehr viel Trinkwasser wird auch für Pflanzen benötigt, sagt Alexander Steinfeldt von der gemeinnützigen Beratungsgesellschaft co2online: „Bei einer Gartenfläche von 100 Quadratmetern können für die Bewässerung pro Jahr 40.000 Liter aufgewendet werden.“

Wie kann der Verbrauch durch Verhaltensänderungen gesenkt werden? Wer kurz duscht, statt die Badewanne volllaufen zu lassen, spart viel Wasser. Während des Einseifens kann der Hahn ausgestellt werden – das gilt auch fürs Händewaschen. Fürs „kleine Geschäft“ sollte die Wasserspartaste an der Toilettenspülung gedrückt werden. Waschmaschine und Geschirrspüler sollten nur gestartet werden, wenn sie voll beladen sind, empfiehlt Baumgarten. Steinfeldt rät außerdem dazu, Eco-Programme zu nutzen. Auf einen großen Pool im Garten sollte verzichtet werden, sagt Philip Heldt von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen.

So viel Wasser steckt in Produkten des täglichen Bedarfs Für die Herstellung einer Jeans fallen durchschnittlich 8.000 Liter und für einen Hamburger im Schnellimbiss etwa 2.400 Liter an. Unser Verbrauch an indirektem Wasser ist immens: Im Schnitt beträgt dieser 4.000 Liter pro Tag und Person. Viele Produkte des täglichen Bedarfs werden dort hergestellt, wo bereits großer Wassermangel besteht. So ist der Aralsee in Asien, einst das viertgrößte Binnenmeer der Welt, wegen des Baumwollanbaus inzwischen fast ausgetrocknet. In Spanien wird das Trinkwasser in Anbaugebieten für Obst knapp. Der Anbau von Avocados führt in einigen Landstrichen Südamerikas zu Wassermangel. Wer seinen indirekten Wasserverbrauch senken möchte, sollte deshalb bewusst konsumieren und weniger Fleisch sowie vor allem saisonales Obst und Gemüse aus regionalem Anbau kaufen. Beim Erwerb von Kleidung kann auf Biobaumwolle geachtet werden. Eine Alternative stellt Second-Hand-Ware dar.

Wie kann mit geringem finanziellen Aufwand Wasser gespart werden? „Der Einbau von wassersparenden Armaturen und Techniken in Bad und Toilette hat den größten Hebel“, sagt Rutkowski. Die Einsparung beträgt bis zu 50 Prozent, eine Komforteinbuße ist kaum zu bemerken. Perlatoren und Wassersparduschköpfe kosten nur wenige Euro und sind einfach zu montieren. Einen großen Effekt hat es auch, schnell kleine Defekte zu beheben: „Tatsächlich wäre schon viel gewonnen, wenn jeder Haushalt tropfende Wasserhähne, rinnende Toilettenspülungen und andere Leckagen konsequent unterbinden würde“, so Rutkowski.

Wasseraufbereitungsanlagen senken den Verbrauch enorm

Fürs Bewässern von Pflanzen sollten Regentonnen aufgestellt werden, sagt Heldt. Im Vergleich zu Rasensprengern sind Tropfschläuche viel sparsamer. Auch die Bepflanzung hat Auswirkungen auf den Wasserverbrauch: So kommen Stauden mit Trockenheit gut zurecht und hohe Bäume spenden anderen Pflanzen Schatten, sodass diese seltener gegossen werden müssen. Sinnvoll ist es, Regenwasser auf dem Grundstück zu speichern oder dem Grundwasser zuzuführen. Deshalb sollte möglichst wenig Fläche versiegelt werden.

Welche aufwändigen baulichen Lösungen gibt es? Regenwassernutzungs- und Grauwasseraufbereitungsanlagen senken den Wasserverbrauch erheblich, erklärt Steinfeldt: „Aus ökologischen Gründen sind sie zu empfehlen und können zum Beispiel im Neubau oder bei einer umfangreichen Modernisierung eingeplant werden.“ Dann wird in Zisternen Regenwasser gesammelt und Duschwasser etwa für die Toilettenspülung aufbereitet. „Brauchwasseranlagen sind die Zukunft“, ist Heldt überzeugt. In Ländern, in denen Wasserknappheit bestehe, seien diese schon weit verbreitet. Finanziell lohne sich die Technik allerdings in der Regel nur im Neubau.

Ist Wassersparen auch wirtschaftlich interessant? Trinkwasser besitze in Deutschland zwar eine sehr hohe Qualität, sei aber dennoch sehr günstig, sagt Heldt. Wasser zu sparen, schont den Geldbeutel also nur wenig. Allerdings geht der Referent für Ressourcenschutz davon aus, dass die Preise bei zunehmender Verknappung der Ressource steigen werden. „Finanziell lohnt es sich für Privathaushalte, vor allem Warmwasser zu sparen“, sagt Steinfeldt. Denn dann werden die Energiekosten gesenkt. Die Ersparnis in einem Zwei-Personen-Haushalt betrage im Jahr etwa 90 Euro, in vielen Fällen sogar deutlich mehr, so der Energie-Experte.