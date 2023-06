Auf Nummer sicher: Wohin mit den Wertsachen während der Urlaubszeit?

Endlich Urlaub! Doch wie sorglos ist die schönste Zeit im Jahr, wenn man wegfährt und Haus oder Wohnung verlassen sind? Einbrüche passieren größtenteils dann, wenn die Bewohnerinnen und Bewohner nicht zu Hause sind, wie die Polizeiliche Kriminalprävention informiert: tagsüber zur Arbeits- und Schulzeit oder eben auch während des Urlaubs. Zwar hat sich die Zahl der Wohnungseinbrüche seit 2015 laut der bundesweiten Polizeilichen Kriminalstatistik bis 2022 deutlich reduziert – von mehr als 167.000 auf etwas über 65.000. Doch wurden 2022 immerhin bundesweit insgesamt mehr als 206 Millionen Euro erbeutet. Die Täter haben es vor allem auf Goldschmuck, Bargeld und technische Geräte abgesehen. Wie man Wertsachen vor Langfingern in Sicherheit bringt, will also gut überlegt sein.

Vor allem besonderer Schmuck, seltene Kunstwerke und Wertpapiere sind nicht ersetzbar. Insbesondere dann, wenn sie im Alltag kaum gebraucht werden, gibt es sicherere Aufbewahrungsorte für sie als das Zuhause. „Besonders wichtige Dokumente, wertvolle Sammlungen, Gold oder nur selten getragener Schmuck sind in einem Schließfach bei Bank oder Sparkasse am besten aufgehoben“, schreibt die Initiative „Nicht bei mir“, die über Einbruchschutz aufklärt und von der Polizeilichen Kriminalprävention der Länder unterstützt wird.

Bankschließfächer sind rar

Doch selbst für treue Bankkunden ist es inzwischen vielerorts schwierig geworden, ein freies Bankschließfach zu bekommen. Das dürfte sich auch anhand der Tatsache erklären, dass die Zahl der Bankfilialen im Zuge der Digitalisierung in Deutschland abgenommen hat – nach Angaben der Bundesbank von mehr als 40.000 im Jahr 2011 auf mittlerweile nur noch rund die Hälfte. Die Zahl der Bankschließfächer dürfte parallel dazu abgenommen haben, allerdings gibt es keine offiziellen Zahlen.

Der erste Ansprechpartner bei der Suche nach einem Schließfach ist die eigene Filiale. Denn die meisten Banken vermieten ihre Schließfächer nur an Kundinnen und Kunden, wie Stiftung Warentest 2021 in einem Test herausgefunden hat. Je nach Bank lässt sich ein Schließfach auch direkt online anfragen. Die jährlichen Kosten variieren von Bank zu Bank und sind abhängig von der Größe des Schließfachs: Die Hamburger Sparkasse etwa verlangt mindestens 69 Euro, bei der Deutschen Bank beginnt der Preis bei gut 96 Euro und bei der Commerzbank bei 119 Euro. Das sind jeweils die Preise für die kleinsten Fächer, die in der Regel ungefähr so groß wie ein Aktenkoffer sind. Je mehr Goldbarren, Papiere und Festplatten verstaut werden sollen, desto größer muss auch das Schließfach sein – und desto tiefer müssen Kunden in die Tasche greifen.

Bargeld in einem Bankschließfach einzulagern sei nicht sonderlich sinnvoll, heißt es von der Verbraucherzentrale Bremen. Dafür sei das Konto der sicherere und lohnendere Aufbewahrungsort, weil es dort im Idealfall noch einen Zinsertrag gibt. Ausdrücklich verboten sei das Lagern von Waffen und Munition, radioaktivem Material, Drogen und Lebewesen im Bankschließfach.

Auch Schließfächer bieten keine hundertprozentige Sicherheit

Wer kein Schließfach bei der Bank bekommt, wird womöglich bei einem alternativen Anbieter fündig – muss aber mit noch höheren Kosten rechnen. Asservato zum Beispiel bietet die kleinsten Fächer für 20 Euro im Monat an, Trisor für 25 Euro. Aufs Jahr gerechnet liegen die Kosten also mitunter über denen der Banken. Zudem sind die Anbieter bislang nur in wenigen deutschen Großstädten vertreten, kommen also längst nicht für alle infrage.

Unabhängig davon, ob sie sich für eine Bank oder einen anderen Anbieter entscheiden: Interessierte sollten nicht nur die Kosten für die Schließfächer, sondern auch die Höhe der Versicherungssumme beachten. Denn auch Schließfächer sind nicht endgültig vor Gefahren wie Einbrüchen oder Feuer geschützt. Beispielsweise erbeuteten Diebe in der Sparda-Bank in Saarbrücken im vergangenen Jahr einen Gesamtwert von mehr als 5 Millionen Euro, nachdem sie in der Filiale 40 Schließfächer geknackt hatten. Und in der Hamburger Sparkasse in Norderstedt raubten Einbrecher 2021 650 Schließfächer aus.

Versicherungsschutz genauestens prüfen

Den Versicherungsschutz vor dem Mieten zu überprüfen ist auch deshalb wichtig, weil sich der Umfang von Anbieter zu Anbieter stark unterscheidet. Als zum Beispiel 2017 in einer Sparkassenfiliale in Bad Salzdetfurth ein Raum mit 280 Schließfächern durch Hochwasser überflutet wurde, bestand kein Versicherungsschutz gegen derartige Elementarschäden. Auch die Commerzbank gibt an, keine Elementarschäden und Bargeld zu versichern. Alles andere werde bis zu 26.000 Euro versichert; bei der Berliner Sparkasse liegt die Summe bei maximal 15.000 Euro inklusive Bargeld. Das ist mitunter deutlich weniger als der Gesamtwert des Inhalts im Schließfach. Asservato versichert standardmäßig 30.000 Euro und optional bis zu eine Million Euro – Letzteres jedoch nur gegen einen monatlichen Aufpreis.

Wer ein Schließfach mietet, kann seinen Versicherungsschutz zudem über eine Hausratversicherung erhöhen, aber auch hier sollte man gründlich prüfen, welche Wertsachen unter welchen Bedingungen geschützt sind. Wenn die Bedingungen für ein Schließfach eher nachteilig sind, weil etwa die Kosten für die Aufbewahrung im Verhältnis zum Wert der Gegenstände zu hoch sind oder die Versicherungssumme nicht genug abdeckt, könnte sich ein Tresor für die Wohnung mehr lohnen. Bei Wertsachen, die täglich gebraucht werden und bei Abwesenheit gut verstaut werden müssen, ist das ohnehin die sinnvollere Lösung. „Wenn Sie sich für einen Tresor entscheiden, dann ist ein Produkt empfehlenswert, das nach EN 1143-1 geprüft oder zertifiziert ist und mindestens den Grad 0 beziehungsweise N (Null) besitzt“, rät die Polizeiinitiative „Zuhause sicher“.

Der private Tresor als Alternative – worauf kommt es an?

Mit der Sicherheitsnorm EN 1143-1 erhalten Käuferinnen und Käufer einen zertifizierten und auf Sicherheitsanforderungen geprüften Tresor. Der Grad 0 bezieht sich auf den Widerstandsgrad. Dieser gibt unter anderem Auskunft über die Verarbeitung, sprich: wie schwierig es für Einbrecherinnen und Einbrecher ist, sie zu knacken. Die Kosten für Tresore mit diesen Standards beginnen bei einigen Hundert Euro, variieren aber stark und hängen nicht zuletzt von der Größe und dem Gewicht der jeweiligen Modelle ab. Dabei gilt: Je höher der Widerstandsgrad und je schwerer ein Tresor ist, desto weniger wahrscheinlich ist es, dass Täter ihn knacken und mitnehmen – schließlich möchten sie aus Angst vor Entdeckung nicht lange in der Wohnung verweilen und daher schnell an die Beute kommen. Weniger schwere Tresore können zusätzlich sicher am Boden verankert werden.

Klar ist: Wer seine Wertgegenstände in einem sicheren Tresor oder Schließfach aufbewahrt, schützt sie besser vor Einbruch, aber auch Feuer und Wasserschäden, als sie in Schubladen im Wohnbereich zu verwahren oder im Keller zu verstecken.