Laute Frösche im Teich: Wie wird man sie los?

Was eigentlich ein Zeichen für einen gesunden, naturnahen Gartenteich ist, gefällt vielen Hobbygärtnerinnen und -gärtnern ganz und gar nicht. Der Froschbefall im Frühling und das damit einhergehende Quakkonzert. Aber was kann man dagegen tun?

Sie quaken und machen vor allem zur Balzzeit eine gehörige Menge Lärm, die für manchen zur Belastungsprobe wird: Frösche. Aber wie wird man die friedlichen Amphibien wieder los, wenn sie es sich erst einmal im heimischen Garten bequem gemacht haben?

Laute Frösche zwischen April und Juni: auf der Balz

Im Frühsommer startet das tierische Konzert jedes Jahr aufs Neue. Frösche quaken um die Wette, um potenzielle Partner zu überzeugen und ihre Reviergrenzen gegeneinander abzustecken – meist die ganze Nacht hindurch. Was bei ein paar Exemplaren noch kein Problem ist, wird für Anwohner zur Nervenprobe, sobald immer mehr Frösche in der Gegend siedeln. Bei den Fröschen sind es grundsätzlich nur die Männchen, die quaken – nur sie haben die dafür benötigten inneren und äußeren Schallblasen, die zur Schallverstärkung wichtig sind.

Wirklich laut sind vor allem der Laubfrosch, See-, Wasser- und der kleine Teichfrosch. Alle anderen einheimischen Arten – zum Beispiel der Springfrosch oder Moorfrosch – sind eher leise und lassen sich nur mit geschultem Ohr erkennen. Auch Kröten wie die Erdkröte, die in Deutschland heimisch ist, gehören zu den leisen Vertretern ihrer Art.

Ein Laubfrosch sitzt in einer Feuchtwiese. © Quelle: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Frösche loswerden: Achtung, Amphibienschutz!

Alle Amphibienarten und damit auch Frösche stehen seit 1980 gemäß Bundesartenschutzverordnung unter besonderem Schutz. Verboten ist, Amphibien sowie deren Laich und Larven der Natur zu entnehmen, um sie beispielsweise selbst umzusiedeln oder zu töten. Einige Arten sind mittlerweile so bedroht, dass sie auf der Roten Liste des Bundesamts für Naturschutz (BfN) geführt werden.

Frösche umsiedeln: Wann ist das Entfernen erlaubt?

Tatsächlich besteht die Möglichkeit, sich an offizieller Stelle über das Quaken zu beschweren, sollte es wirklich zu laut werden. Die für die jeweilige Region zuständige Naturschutzbehörde kann in einem solchen Fall einen Gutachter entsenden, der die Lautstärke der Frösche misst. Bei einem Wert über 55 Dezibel kann eine durch die Behörde genehmigte Umsiedlung der Tiere erfolgen, etwa in ein weit entferntes Biotop. Bisweilen erreichen hoch frequentierte Gewässer eine Lautstärke von 65 bis 90 Dezibel, was etwa dem Geräuschpegel eines Staubsaugers bis hin zu einer Hauptverkehrsstraße entspricht.

Frösche im Teich: effektive Maßnahmen gegen quakende Frösche

Wer das jährliche Froschkonzert vermeiden will, sollte dafür sorgen, dass die Tiere gar nicht erst in den Teich kommen. Hierfür bieten sich einige Maßnahmen an, die den Tieren nicht schaden, aber dennoch effektiv sind. Ganz wichtig: Diese Maßnahmen sollten vor der Ansiedelung der Frösche getroffen werden, also am besten zwischen Herbst und Frühling. Sind die Amphibien erst geschlüpft oder angesiedelt, dürfen sie nicht mehr gestört werden.

Springbrunnen im Teich für bewegtes Wasser

Teichpflanzen entfernen und Laichplätze verringern

Fische im Teich verringern Froschlaich

Vogelstation im Garten installieren

Teichzaun gegen Frösche

Springbrunnen im Teich für bewegtes Wasser

Je bewegter das Wasser im Gartenteich, desto unattraktiver ist es für den Frosch, sich darin aufzuhalten. Der Springbrunnen erwirkt den Eindruck, als handle es sich nicht um ein stehendes Gewässer, sondern einen Fluss. Kein gutes Gebiet also, um Eier abzulegen.

Teichpflanzen entfernen und Laichplätze verringern

Ihren Laich legen Frösche am liebsten gut versteckt in geschützten Bereichen ab. In einem Teich sind das vor allem Teichpflanzen – nimmt man die Pflanzen heraus, verringern sich die Möglichkeiten der Eiablage. Nach der Hauptlaichzeit kann der Teich dann immer noch nachträglich begrünt werden.

Fische im Teich verringern Froschlaich

Ein ganz natürliches Abwehrmittel gegen die wachsende Froschpopulation ist der Einsatz von Fischen im Teich, beispielsweise Goldfische. Der Laich ist Teil ihres Speiseplans. Wichtig: Siedeln die Frösche bereits am Teich, ist diese Maßnahme nicht gestattet. Sobald die Frösche überwintern, können Fische eingesetzt werden.

Vogelstation im Garten installieren

Durch ein Vogelhaus und etwas Futter werden Vögel zu gerne wiederkehrenden Besuchern im Garten. Sind Frösche unterwegs, wird der eine oder andere von ihnen wahrscheinlich als Snack für zwischendurch enden.

Teichzaun gegen Frösche

Mit einem sogenannten Froschzaun wird den „Eindringlingen“ der Zutritt zum Teich verwehrt. Dabei handelt es sich in der Regel um ein einfaches Netz aus Kunststoff, das mit Pfählen um den Teich herum befestigt wird und die Tiere nicht verletzt. Allerdings sollte man das Netz regelmäßig auf Löcher prüfen.

