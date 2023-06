﻿Experte gibt Tipps: Wie bleibt der Garten trotz Klimawandel schön kühl?

Newsletter „Unbezahlbar“

Aus der Traum vom Eigenheim?

Wer soll das bezahlen? Unser Newsletter liefert Tipps und Hintergründe zur Inflation und Energiekrise. In dieser Woche: Wer ein Eigenheim bauen oder kaufen will, hat derzeit denkbar schlechte Bedingungen – jetzt gibt es für Familien allerdings eine neue Förderung. Außerdem: So kommen junge Erwachsene an die 200 Euro für Kulturevents.