Wildtieren bei Hitze helfen: Das können Sie tun

Wenn die Sonne vom Himmel brennt und das Thermometer nach oben klettert, kann das nicht nur für den Menschen unangenehm werden. Auch Wildtieren wie Igeln, Vögeln und Insekten setzt die Hitze zu – vor allem dann, wenn sie nicht ausreichend Wasser und Nahrung finden, weil Flüsse und Bäche, genauso wie Pflanzen, vertrocknet sind. In diesem Fall kann der Mensch zu einem wahren Lebensretter werden.

Die wichtigsten Tipps









Hitzetipps für Vögel

Ist es heiß, verlieren auch Vögel Flüssigkeit, vor allem über die Atmung. Deshalb müssen sie wie der Mensch viel trinken. „Wasser kann man Vögeln im Garten in Vogeltränken oder Flachwasserzonen von Gartenteichen anbieten“, erklärt Stefan Bosch, Vogelexperte des Naturschutzbundes (Nabu) Baden-Württemberg.

Als Vogeltränken am besten geeignet sind Schalen mit einem flachen Rand. Das kann zum Beispiel ein einfacher Blumentopfuntersetzer sein. Hauptsache, die Schale ist nicht zu glatt, damit die Vögel gut darauf landen können. Die Vogeltränke erfüllt gleich zwei Funktionen: zum einen als Wasserspender, zum anderen als Badewanne. Denn es ist nicht nur wichtig, dass die Tiere bei den hohen Temperaturen ihren Durst stillen, sie müssen sich auch regelmäßig abkühlen und reinigen.

Damit sowohl kleine Spatzen als auch größere Drosseln Platz in der Vogeltränke finden, sollte sie zur Mitte hin tiefer werden. Außerdem wichtig: „Eine Wasserschale für Vögel steht am besten nicht auf dem Boden, sondern etwas erhöht, damit die Tiere einen guten Rundumblick haben und sich bei Gefahr schnell in ein Gebüsch oder einen Baum zurückziehen können“, rät der Deutsche Tierschutzbund. Sie sollte zudem nicht den ganzen Tag in der Sonne stehen.

Neben Vogeltränken kann der Mensch Wildvögeln noch mit Schattenplätzen helfen. In Bäumen, Büschen und Hecken können sich die Tiere vor den Sonnenstrahlen schützen. In Vorgärten und Hinterhöfen, die mit Zierschotter zugeschüttet sind, würden diese Rückzugsmöglichkeiten fehlen, merkt Bosch an.

Hitzetipps für Insekten

Eine hohe Körpertemperatur macht Insekten beinahe flugunfähig. Deshalb brauchen auch sie regelmäßig eine Abkühlung. Wer in einer Wasserschale ein paar kleinere und größere Steine verteilt, hilft damit Bienen, Wespen und Schmetterlingen, ihren Durst zu stillen.

Gerade für Bienen sollte das Wasser – am besten Regenwasser verwenden – in der Schale nicht zu kalt sein. Der Deutsche Tierschutzbund empfiehlt eine Wassertemperatur von circa 20 Grad Celsius. Dafür die Wasserschale einfach an einen sonnigen, windstillen Ort stellen.

Eine Insektentränke zu bauen ist auch für Kinder eine schöne Bastelidee: Mit Moos, Steinen, Holzstöckchen oder Wasserpflanzen können sie in der Schale eine kleine Wasserlandschaft bauen. Alternativ kann die Schale mit großen und kleinen Murmeln befüllt werden. Über die Murmeln sollte aber eine Schicht Kieselsteine gelegt werden, rät der Deutsche Tierschutzbund, damit sich die Insekten bei ihrem Anflug auf die Schale nicht die Füßchen verbrennen, denn die Murmeln heizen sich in der Sonne schnell auf. Danach einfach Wasser einfüllen – und fertig ist die Insektentränke.

Hitzetipps für Igel, Eichhörnchen, Mäuse und Co.

Um größeren Wildtieren wie Igeln und Eichhörnchen Abkühlung zu verschaffen, eignet sich wieder eine flache Wasserschale. Im Gegensatz zur Vogeltränke sollte die Schale aber auf dem Boden platziert werden, damit die Tiere sie erreichen können. Die Stelle sollte gut erreichbar und einsehbar sein, erklärt der Deutsche Tierschutzbund. Denn in der Nähe von Büschen und Sträuchern könnten sich Feinde wie Katzen unbemerkt an die Wildtiere heranschleichen.

Wassertränken sauber halten

Um möglichst vielen Wildtieren bei Hitze zu helfen, können mehrere Trinkmöglichkeiten im Garten aufgebaut werden: erhöhte Wasserstellen für Vögel, Wasserschalen auf dem Boden für Igel, Eichhörnchen und Co. und mit Steinen bestückte für Insekten. Überall sollte nicht zu viel Wasser hineingeschüttet werden, damit die Tiere nicht versehentlich ertrinken.

Wichtig ist außerdem, die Wassertränken regelmäßig zu säubern. Die Tierrechtsorganisation Peta rät, das Wasser täglich zu wechseln. Denn je länger das Wasser in den Schalen steht, desto mehr verschmutzt es. Es können sich Krankheitserreger wie Bakterien anreichern, die die Tiere krankmachen. Deshalb sollte die Tränke bei jedem Wasserwechsel heiß ausgespült werden, so Peta. Für sichtbare größere Verschmutzungen reicht es in der Regel aus, sie mit einer Bürste zu entfernen, auf chemische Reinigungsmittel sollte verzichtet werden. Ansonsten einfach mehrere Schalen verwenden und immer wieder austauschen.