Gemüse aus dem eigenen Garten: So pflegt, erntet und lagert man Zucchini

Wer darüber nachdenkt, Gemüse im eigenen Garten anzubauen, sollte es mit Zucchini versuchen – denn die verspricht Früchte bis in den Herbst hinein. Zucchini lässt sich in vielen Gerichten verwerten und ist außerdem ein Gemüse mit Geschichte. So informiert der Industrieverband Agrar, dass die Zucchini (Cucurbita pepo L.) ursprünglich aus Mittelamerika kommt und im 17. Jahrhundert mit Seefahrern nach Europa kam. In deutschen Gärten wird die Pflanze demnach seit den 1970er-Jahren verstärkt angebaut.

Anbau und Pflege von Zucchini

Zucchini wird in deutschen Gärten immer beliebter und das liegt nicht nur daran, dass das Sommergemüse gut schmeckt und gesund ist. Die Pflanzen werden erst ab Mitte Mai ausgepflanzt – und tragen dennoch bereits Ende Juni erste Früchte. Die Samen der Pflanze sollten vorher allerdings in warmer Umgebung keimen – sie entwickeln sich erst ab etwa 18 Grad.

Die Zucchinipflanzen brauchen laut dem Industrieverband Agrar pro Woche etwa 20 Liter Wasser pro Quadratmeter – dabei ist es nicht relevant, ob es sich dabei um Regen oder eine manuelle Beregnung handelt. Außerdem ist es wichtig, dass die Zucchinipflanzen in einen lockeren, humosen und nährstoffreichen Boden gepflanzt werden und einen warmen und sonnigen Standort haben.

Zucchini: Schutz vor Schädlingen

Wer schon einmal Zucchini angebaut hat, kennt es vielleicht: Kaum wachsen die ersten kleinen Früchte an der Pflanze, werden diese auch schon von Schädlingen vertilgt oder die Blätter sind plötzlich von Pilzkrankheiten befallen. Und das kommt Hobbygärtnerinnen und Hobbygärtnern nicht nur so vor. Tatsächlich sind Zucchini anfällig für Pilzkrankheiten wie Falscher Mehltau oder Grauschimmel, heißt es beim Industrieverband Agrar. Schnecken, Läuse und Spinnmilben stürzen sich demnach ebenfalls gerne auf das Gemüse.

Was man dagegen tun kann? Wenn sich besonders viele Schnecken auf den Zucchinipflanzen oder darum herum tummeln, sollten diese laut Naturschutzbund Deutschland (Nabu) einfach abgesammelt werden. Außerdem kann der Einsatz von Schneckenzäunen helfen. Effektiv kann es auch sei, Kaffee oder Kaffeesatz um die Pflanzen zu streuen.

Gesunde Pflanzen sind weniger anfällig

Sind die Pflanzen von Läusen befallen, gibt es ein Mittel aus der Natur, das helfen kann – und zwar Marienkäfer. Die Tiere sind nämlich die natürlichen Fressfeine von Läusen. Dazu einfach Marienkäfer einsammeln – das kann eine schöne Familienaktivität sein – behutsam auf die Pflanzen setzen und die Tiere ihren Job machen lassen. Daneben kann es auch helfen, die Pflanzen mit einem Brennnesselaufguss zu besprühen (siehe unten).

Manchmal sind Zucchinipflanzen von Spinnmilben befallen. Dies passiert aber meist nur, wenn die Pflanze geschwächt ist, weil sie nicht ausreichend gepflegt wurde – eine richtige Pflege ist also besonders wichtig. Betroffene Pflanzenteile sollten entfernt und die Spinnmilben abgesammelt werden. Dann sollten Hobbygärtnerinnen und Hobbygärtner darauf achten, dass die Blätter der Pflanze nie ganz trocken sind – das mag die Pflanze gerne und Spinnmilben hassen es.

Ob zu viel Regen oder zu wenig Sonne: Manchmal befallen auch Pilze die Pflanzen. Gesunde Pflanzen sind dafür aber nicht so anfällig. Daher sollte die Zucchinipflanze immer gut mit Nährstoffen versorgt sein. Außerdem werden Pflanzen, die ausreichend Abstand zueinander haben, nicht so häufig von Pilzen befallen. Jede Pflanze sollte etwa einen Quadratmeter Platz haben. Von Pilzen befallene Blätter müssen sofort entfernt werden. Zucchini, die von Pilzen befallen sind, sollten auf keinen Fall gegessen werden.

Düngung mit Kaffeesatz

Die Zucchini braucht, wie jede Pflanze auch, ausreichend Nährstoffe, um zu wachsen und zu gedeihen. Dazu bietet es sich an, Kaffeesatz zu verwenden, denn: In den Resten von Kaffee befinden sich Nährstoffe wie Stickstoff, Phosphor, Schwefel und Kalium, heißt es beim Naturschutzbund Deutschland. Weil Regenwürmer Kaffee besonders gerne mögen, helfen diese außerdem dabei, die Nährstoffe freizusetzen und lockern den Boden auf.

Der Biodünger ist einfach gemacht. Als Erstes wird der Kaffeesatz auf einem großen Teller zum Trocknen ausgebreitet und das trockene Pulver dann in einem Glas oder einer Dose aufbewahrt. Zum Düngen wird dann etwa eine Handvoll des getrockneten Kaffeesatzes im Wurzelbereich der Pflanze verteilt und entweder flach in den Boden eingearbeitet oder mit etwas Erde oder Mulch bedeckt.

Wellness für die Zucchini-Pflanze

Wer seiner Pflanze etwas Gutes tun will, kann ihr einmal einen Wellness-Tag bereiten. Dazu empfiehlt Silvia Teich vom Naturschutzbund Deutschland (Nabu) eine Brennnesselkur. Brennnesseln bieten sich dafür besonders gut an, weil sie dem Nabu zufolge wertvolle Kieselsäure, Stickstoff, Magnesium und Eisen enthalten. Die Kur stärkt daher die inneren Pflanzenteile, liefert Nährstoffe und kann gegen Blattläuse, Spinnmilben und Pilzerkrankungen eingesetzt werden.

Wie man Brennnesseljaucherichtig ansetzt und einsetzt, lesen Sie hier.

Zucchini-Ernte

Die Zucchini kann bereits im Juni geerntet werden und trägt bis Oktober Früchte. Wenn eine Zucchinipflanze sich wohlfühlt und gut gepflegt wird, liefert sie wöchentlich bis zu fünf Früchte. Die Zucchini wird am besten geerntet, wenn sie etwa 15 bis 20 Zentimeter lang ist. Lässt man die Früchte noch größer werden, schmecken sie laut Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) nicht mehr so zart. Außerdem fördert eine zeitige Ernte dem Industrieverband Agrar zufolge das schnelle Nachwachsen.

Wenn die Zucchini reif zum Ernten ist, ist sie je nach Sorte entweder grün, gelb oder in seltenen Fällen schwarz und länglich, keulenförmig oder rund geformt, heißt es beim BUND. Übrigens: „Schmecken Zucchinis bitter, sind Cucurbitacine enthalten. Dann sollten Sie sie nicht mehr essen“, rät Christoph Schramm, Landwirtschaftsreferent beim BUND Baden-Württemberg, „die Bitterstoffe können Übelkeit auslösen und den Darm schädigen.“

Lagerung von Zucchini

Einmal geerntet sind Zucchini recht einfach zu lagern und halten sich in einem kühlen Raum bis zu zwei Wochen. Beachtet werden sollte aber, womit sie lagern. „Sie sollten Zucchini auf keinen Fall neben Tomaten oder Äpfeln legen. Diese verströmen das Gas Ethylen, das die Reifung beschleunigt und dafür sorgt, dass Zucchini schneller verderben“, sagt Schramm.