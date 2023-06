Aktionstag Kollege Hund: Mit dem Vierbeiner ins Büro – ist das sinnvoll?

650 Einsatzkräfte

Kinderpornografie: 42 Durchsuchungen in SH – Aktion in sieben Bundesländern

In insgesamt sieben Bundesländern hat die Polizei mehrere Hundert Wohnungen und Häuser nach kinderpornografischem Material durchsucht – allein 42 waren es in Schleswig-Holstein. Die gemeinsame Aktion sollte auch auf die unaufhörlich steigende Zahl an Fällen in diesem Bereich aufmerksam machen.