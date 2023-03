Frau Ohlmeier, in Ihrem Buch „Langeweile ist politisch“ beschreiben Sie Ihren Weg von der Industriekauffrau zur Langeweileforscherin. Gibt es da einen Zusammenhang?

Ich wusste nach der Schule nicht so richtig, was ich machen soll. Der Schritt zur Universität fiel mir schwer, weil niemand in meiner Familie studiert hatte. Deshalb gab es die Idee, erst einmal etwas Solides zu machen und einen sicheren Job zu finden. Ich bin dann in die Ausbildung zur Industriekauffrau in einem Busunternehmen gestolpert. Und das hat einfach an allen Ecken und Enden nicht gepasst.

Woran haben Sie das festgemacht?

Also, ich interessiere mich schon mal gar nicht für Busse. Dann war ich zeitlich unterfordert, ich hatte zu wenige Aufgaben. An manchen Tagen war ich nach zwei Stunden fertig, musste aber acht Stunden bleiben. Es gab wenige Möglichkeiten, andere Aufgaben zu übernehmen. Meine Arbeit bestand hauptsächlich darin, Lieferscheine zu sortieren und Briefe einzutüten. Das generelle Gefühl in dieser Zeit war Langeweile. Gleichzeitig hatte ich das Gefühl: Ich kann das nicht abbrechen, dann finde ich nie wieder einen Job. Das hat dazu geführt, dass ich drei Jahre in dieser Langeweile festhing. Es war schrecklich.

Silke Ohlmeier, geboren 1986, hat nach der Schule zunächst eine Ausbildung zur Industriekauffrau absolviert. Angetrieben von der Erfahrung extremer Langeweile während dieser Zeit wurde sie Soziologin und machte die Langeweile zum Thema ihrer Dissertation. Im März 2023 ist ihr erstes Buch „Langeweile ist politisch“ erschienen. Ohlmeier ist Mitglied der International Society for Boredom Studies. © Quelle: Privat

Gab es keine Unterstützung aus Ihrem privaten Umfeld?

Natürlich gab es Menschen in meiner Familie und in meinem Freundeskreis, die das verstanden und mich unterstützt haben. Insgesamt aber gab es wenig Verständnis für meine Situation. Eine häufige Reaktion war: „Sei doch froh, dass du Langeweile hast, ich habe hier so viel zu tun!“ Meine Situation wurde nicht als ernsthaftes Problem wahrgenommen.

Studien zeigen ganz klar, dass chronische Langeweile unter anderem mit Einsamkeit, Aggression, Suchtproblematiken und Essstörungen einhergeht.

Wie hat sich die Langeweile bei Ihnen ausgewirkt?

Ich hatte sonntags schon Bauchschmerzen, weil einerseits die Langeweile so unangenehm war, aber auch, dies nicht offen zeigen zu dürfen. Das hat mich müde und schlaff gemacht. Ich konnte mich nach der Arbeitszeit auch nicht mehr aufraffen, etwas zu unternehmen. Die Auswirkungen auf mein Leben waren sehr negativ, weil ich mich ohnmächtig gefühlt habe.

Was Sie beschreiben, klingt nach dem Bore-out-Syndrom.

Ich würde sagen, dass ich dem Bore-out sehr nahe war. Ich arbeite aber nicht mit diesem Begriff, weil es sich nicht um ein wissenschaftliches Konzept handelt. Langeweile lässt sich besser auf einer Skala einordnen und verstehen. Als der Begriff in die Diskussion eingebracht wurde, hatte ich aber das Gefühl, dass viele Menschen sich darin wiedergefunden haben und aufatmen konnten. Endlich wurde sichtbar gemacht, dass Langeweile richtig schlimm sein kann.

Was passiert, wenn wir in der Langeweile verharren?

Studien zeigen ganz klar, dass chronische Langeweile unter anderem mit Einsamkeit, Aggression, Suchtproblematiken und Essstörungen einhergeht.

Der Bore-out-Begriff ist rund 15 Jahre alt, zuletzt wurde Langeweile wieder positiver beschrieben. Oft heißt es, wir können erst kreativ sein, wenn wir uns langweilen. Teilen Sie diese Sicht?

Nein. Ich habe das Gefühl, dass da ganz viele Missverständnisse drin sind. Langeweile wird fälschlicherweise oft gleichgesetzt mit Zeit haben, mit Nichtstun, mit Entspannung. Man braucht sie auch nicht, um kreativ zu werden.

Wie definieren Sie Langeweile denn?

In der Wissenschaft wird Langeweile definiert als die unangenehme Erfahrung, einer befriedigenden Tätigkeit nachgehen zu wollen, es aber nicht zu können. Es handelt sich also per Definition um ein negatives Gefühl.

Kommt es dann nicht darauf an, dass wir konstruktiv damit umgehen und die Situation verändern?

Es gibt diesen Trend zur positiven Psychologie. Wir wollen immer alles nutzen und ins Positive wenden. Aber es sind nicht alle Menschen frei, etwas an ihrer Lebenssituation zu verändern. Bei Langeweile handelt es sich weniger um ein Beschäftigungsproblem, es geht um die Qualität der Tätigkeit. Langeweile ist eine Art Sinnkrise.

Silke Ohlmeier: „Langeweile ist politisch. Was ein verkanntes Gefühl über unsere Gesellschaft verrät“; erschienen im Leykam-Verlag; 23,50 Euro © Quelle: leykam:

Gibt es Gruppen, denen es besonders schwerfällt, diesen Zustand der chronischen Langeweile zu verlassen?

Studien zeigen eindeutig, dass Menschen mit geringer Bildung und geringen Einkommen stärker betroffen sind. Für Menschen, die von Rassismus betroffen sind, gilt das auch. Außerdem kann mangelnde Barrierefreiheit Langeweile bei behinderten Menschen erzeugen.

Was sind die Gründe dafür?

Die Studien sagen leider wenig darüber, warum das so ist. Wenn man Langeweile aber als unerfülltes Bedürfnis nach einer befriedigenden Tätigkeit sieht, stellt man schnell fest, dass Geld und Freiheit sehr nützlich sind, um befriedigenden Tätigkeiten nachzugehen. Selbstbestimmung und Teilhabe kosten Geld. Wer arm ist, kann nicht mal eben ins Kino gehen. Es hat auch nicht jeder die Möglichkeit, einen langweiligen Job aufzugeben.

In Ihrem Buch erwähnen Sie auch den Rechtsanwalt, der seinem langweiligen Job nicht entfliehen kann.

Langeweile ist ein modernes Phänomen, das alle Schichten aus unterschiedlichen Gründen betrifft. Der Rechtsanwalt, der seinen Job langweilig findet, kündigt vielleicht nicht, weil er den Statusverlust fürchtet. Es ist aber trotzdem einfacher, einen Job aufzugeben, wenn ich einen guten Bildungsabschluss und genügend finanzielle Ressourcen habe.

Gibt es weitere Personengruppen, für die Langeweile relevanter ist?

In meinem Buch beschreibe ich noch die Geschlechterebene. Da geht es nicht so sehr darum, dass sich Frauen häufiger langweilen als Männer. Mir geht es eher um den Punkt, dass bestimmte Rollenvorstellungen zu geschlechtsspezifischer Langeweile führen können.

Es gibt also eine Art von Langeweile, die nur Frauen kennen?

Wenn man es mal plakativ sagen will, dann ist die Vorstellung von der Frau als Vollzeitmutter, die komplett in dieser Rolle aufgeht, etwas, was Langeweile erzeugen kann. Frauen sind häufig ein Jahr lang zu Hause, machen die meiste Care-Arbeit und verfügen über wenig selbstbestimmte Zeit. Das muss nicht zwangsläufig langweilig sein, es gibt aber einige Frauen, die diese Einseitigkeit als langweilig empfinden.

Was meinen Sie damit genau?

In einer Studie wurde ich häufig mit der Aussage von Müttern konfrontiert: „Ich liebe mein Kind wirklich, aber ich langweile mich auch in der Rolle.“ Sie sagen es so, als wäre die Langeweile gleichbedeutend damit, dass man sein Kind nicht liebt. Da sieht man, dass das Ideal von guter Mutterschaft immer noch stark verinnerlicht ist. Aber auch für Väter, denen häufig Angebote fehlen, ist Langeweile ein Problem. Auch in der älteren Generation, wenn Menschen in Rente gehen, haben Männer häufig größere Probleme.

Wie kommt das?

Das Leben ist sehr auf Erwerbsarbeit ausgerichtet. Es gibt kaum Pausen, wenig Teilzeit, wenig Elternzeit bei Männern. Und dann kommt plötzlich die Rente. Und manche Männer haben es nicht gelernt, ihr Leben jenseits von Arbeit zu gestalten. Da haben Frauen häufig einen Vorsprung, aber auch nicht immer. Auch unter Frauen ist die Ansicht verbreitet, dass der Ausweg aus der Langeweile darin besteht, arbeiten zu gehen. Es fehlen uns gesellschaftliche Rollen und Möglichkeiten, um selbstbestimmte Zeit jenseits von Arbeit zu verbringen.