Erst Uni, jetzt Baustelle: Warum eine junge Akademikerin nun Handwerkerin wird

Trotz Kritik an „helfenden Händen“ in Kitas: Gesetzesänderung beschlossen

Der Gesetzentwurf zu Kitas von CDU und Grünen wurde im Landtag am Donnerstag über eine Stunde lang hitzig diskutiert. Die Opposition äußerte harsche Kritik am geplanten Einsatz von „helfenden Händen“ in Kitas, die den Betreuungsschlüssel nicht erfüllen. Beschlossen wurde die Änderung am Ende trotzdem.